"Рішення ухвалюю по совісті": голова PlayCity Геннадій Новіков написав заяву на звільнення

Голова Державного агентства PlayCity, яке займається контролем грального та лотерейного бізнесу, Геннадій Новіков написав заяву на звільнення за власним бажанням.

Про це Новіков написав у своїх соцмережах у четвер, 16 липня.

Як Геннадій Новіков коментує своє рішення?

Геннадій Новіков повідомив, що подав заяву про звільнення.

Я йду з посади з відчуттям, що ми заклали правильний фундамент. І це рішення я також ухвалюю по совісті – так, як вважаю правильним для інституції, команди та держави,

– написав посадовець.

За його словами, за час роботи агентству PlayCity вдалося зробити значно більше, ніж було реалізовано за попередні роки.

Новіков зазначив, що разом із командою фактично перебудував взаємодію грального бізнесу з державою з нуля: було створено PlayCity, сформовано команду, змінено внутрішні процеси та закладено нові принципи регулювання і співпраці з організаторами азартних ігор, операторами лотерей та державними органами.

Наша мета з першого дня була чіткою: прозорий, контрольований і безпечний ринок азартних ігор. І цифровізація – у центрі цієї системи,

– йдеться в дописі Новікова.

За його словами, одним із ключових результатів реформи стало створення Державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ).

Наразі ця система фіксує операційну діяльність організаторів азартних ігор, фінансові операції, ставки та виплати виграшів. До ДСОМ уже підключили 28 із 30 ліцензованих організаторів азартних ігор, завдяки чому держава вперше отримала повну картину того, що відбувається на ринку.

Також агентство підготувало технічні вимоги для розширення функціоналу ДСОМ, отримало всі необхідні погодження та фінансування. За словами Геннадія Новікова, наразі все готово до запуску тендеру на другу чергу проєкту, який найближчим часом має оголосити команда агентства.

Крім того, Новіков розповів, що спільно з Міністерством цифрової трансформації агентство працювало над системними змінами до Податкового кодексу, закону про азартні ігри та закону про лотереї.

Також, за його словами, у Дії було запущено цифрову видачу ліцензій для грального бізнесу, щоб взаємодія компаній із державою відбувалася онлайн, прозоро та швидко.

Окремим досягненням стала ефективна взаємодія з більшістю правоохоронних органів, а також із найбільшими світовими платформами, зокрема Meta, Google, TikTok, Twitch, YouTube, Viber та Kick. За словами Новікова, це дозволило оперативно реагувати на порушення, а також системно видаляти незаконну рекламу та сайти нелегальних онлайн-казино з інформаційного простору.

Дякую команді PlayCity. Ви за цей рік довели, що державний орган може працювати інакше: прозоро, чесно і з фокусом на результат. Ви взялися за складну реформу, витримали темп, тиск і відповідальність — і зробили те, що ще нещодавно здавалося неможливим,

– підсумував Новіков.

Нагадаємо, в березні 2025 року уряд створив державне агентство PlayCity, яке стало новим регулятором ринку азартних ігор та лотерей. Воно перебрало на себе всі функції ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Керівником PlayCity Геннадій Новіков став 8 квітня 2025 року за рішенням уряду. До цього він працював у КРАІЛ: спочатку був членом комісії, а згодом – заступником керівника її апарату.