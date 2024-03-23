"Гітлер'югенд" у дії: на початку вторгнення більшість підрозділів на Донбасі складали студенти

У війні проти України Росія вдається до всіх можливих методів протистояння, зокрема залучаючи до лав армії неповнолітніх українців. Так, після 2014 року пропаганда взялася виховувати дітей так, щоб у майбутньому вони не задумуючись віддавали життя за ідеї Кремля.

Саме тому на початку повномасштабного вторгнення переважна частина підрозділів з так званої "ДНР" складалася зі студентів вишів. Про те, як Путін і його прихильники використовують дітей у власній агресії – йдеться у матеріалі 24 Каналу.

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Росіяни промивали мізки дітям

З самого початку війни Кремль зрозумів, що підлітки з промитими мізками є дуже ефективними солдатами. Саме тому російська влада створила власний аналог "Гітлер'югенда" – "Юнармію". З дошкільного віку окупанти прищеплювали дітям ідеї "руського міра", ненависть до України і Заходу, вирощуючи з них вбивць та гвалтівників.

Росіяни активно займалися пропагандою війни серед дітей / фото росЗМІ

З 2014 року Росія започаткувала на окупованих територіях України спеціальні "патріотичні" програми. В той самий час на території країни-агресорки вони лише масштабувалися. Вони накачували дітей пропагандою, щоб підтримувати визначений Кремлем градус ненависті у суспільстві – аби створити базу осатанілих патріотів для участі у війнах. Частково, їм це вдалося.

На початку повномасштабного вторгнення, коли російські командувачі використовували як "гарматне м'ясо" не зеків, а мобілізованих із так званих "ДНР" та "ЛНР", чимала частина підрозділів складалася зі студентів "вишів", яким у 2014-му було по 10 – 11 років. Немає ніяких сумнівів, що мало хто з них хотів жити в окопах та бути розстріляним загородзагонами, проте ніяких принципових питань про необхідність вбивства українців ніхто з них не ставив,

– йдеться у статті 24 Каналу.

Росіянам вдалося практично знищити українську ідентичність дітей, які проживали на окупованих територіях. Пропаганда нав'язувала свою культуру у садочках та школах. Зокрема, ніхто не слідкував за долею вихованців у дитбудинках. Так звані військкомати займалися контролем за "патріотичним вихованням" дітей, а також працевлаштовували вбивць до шкіл, інтернатів та дитсадочків.

Викрадення задовго до 2022 року