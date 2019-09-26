Генпрокурор Рябошапка звільнив заступників Кізя і Столярчука

Генеральний прокурор України підписав указ про звільнення двох своїх заступників – Сергія Кізя та Юрія Столярчука. Обоє були призначені ще попередніми керівниками Генпрокуратури.

Укази про звільнення обох прокурорів були підписані 25 вересня, повідомляє ГПУ.

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Що відомо про Сергія Кізя?

Сергій Кізь був призначений заступником генерального прокурора лише у липні 2019 року. Що цікаво, тоді деякі українські ЗМІ стверджували, що Кізь є партнером голови Офісу Президента Андрія Богдана.

В органи прокуратури він прийшов ще у 2002 році – по закінченню юридичної академії. Розпочинав свою кар'єру з посади слідчого військової прокуратури Чернігівського гарнізону. Після цього ще тривалий час продовжував працювати у військовій прокуратурі.

Став по-справжньому відомим після того, як вів скандальну справу нардепа Ігоря Мосійчука. Тоді парламентаря звинувачували у хабарництві за депутатські запити. Кізь був головним слідчим у цій справі, і саме завдяки ньому Мосійчук 2 місяці провів у СІЗО.

Все завершилося так само весело, як і розпочиналося – Верховний Суд зупинив провадження у цій справі, а прокуратура відкликала клопотання про арешт. Мосійчук вийшов з СІЗО та звинуватив Кізя у тортурах.



Сергій Кізь

У декларації прокурора вказані 2 квартири у Києві площею у 100 квадратних метри кожна, а також дачний будинок та земельна ділянка у Вишгородському районі Київської області.

У власності Кізя з дружиною також два автомобілі BMW X5 2010 року випуску та Mercedes-Benz GL500 2013 року.

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Що відомо про Юрія Столярчука?

Юрій Столярчук став заступником генерального прокурора ще у 2015 році – за часів Віктора Шокіна. Має чин державного радника юстиції 3-го рангу.

Розпочинав свою прокурорську діяльність ще у 1987 році. Тоді він був помічником прокурора Радянського району міста Києва.

Саме Юрія Столярчука називають тим, "хто розкрив убивство журналіста Георгія Гонгадзе". Столярчук був слідчим у справі та керував групою при затриманні генерала Пукача, який згодом зізнався у вбивстві.

Так само під його керівництвом відбувалося розслідування у справі про контрабанду зброї з окупованої частини Донбасу. У 2016 році за підтримки військової прокуратури було здійснено спецоперацію з метобю вилучення найбільшого за останні роки арсеналу зброї, яка зберігалася у зоні АТО.



Юрій Столярчук

У своїй щорічній декларації за 2018 рік Юрій Столярчук вказав квартиру у Києві. Будь-які інші об'єкти нерухомості у декларації відсутні.

Також йому належать дві іномарки – Honda Civic 5d 2003 року випуску та Honda FR-V 2007 року.