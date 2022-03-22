Генштаб показав наслідки боїв на Луганщині
22 березня 2022 , 09:53Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
На Луганщині російські бойовики намагаються захопити українські міста, обстрілюють містечка, села та мирних людей.
Проте Збройні Сили України не відступають. Тривають обстріли та ведуться вуличні бої. Тож у противника немає успіху в спробах просунутись та закріпитись на запланованих місцевостях.
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Генштаб ЗСУ показав відео, де можна побачити кадри наслідків війни на Луганщині – розбомблені дороги, техніка та тіла окупантів на землі.
Додамо, що російські загарбники стали "добривом" для луганської землі після зустрічі із нашими військовими. Десантно-штурмові війська Збройних Сил України відправляють у пекло окупантів, які прийшли з війною в Україну.
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