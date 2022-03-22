Генштаб показав наслідки боїв на Луганщині

На Луганщині російські бойовики намагаються захопити українські міста, обстрілюють містечка, села та мирних людей.

Проте Збройні Сили України не відступають. Тривають обстріли та ведуться вуличні бої. Тож у противника немає успіху в спробах просунутись та закріпитись на запланованих місцевостях.

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Генштаб ЗСУ показав відео, де можна побачити кадри наслідків війни на Луганщині – розбомблені дороги, техніка та тіла окупантів на землі.

Додамо, що російські загарбники стали "добривом" для луганської землі після зустрічі із нашими військовими. Десантно-штурмові війська Збройних Сил України відправляють у пекло окупантів, які прийшли з війною в Україну.

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