Генштаб відреагував на заяви Росії щодо удару по Старобільську

Володимир Путін заявляв, що українські військові нібито завдали удару по коледжу у Старобільську, що в тимчасово окупованій Луганській області. Однак це твердження є абсолютно маніпулятивним.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Що кажуть у Генштабі ЗСУ про заяву Путіна стосовно Старобільська?

У Генштабі зазначили, що в російських медіа активно поширюють маніпулятивну інформацію щодо нібито ураження Збройними Силами України об'єктів цивільної інфраструктури на тимчасово окупованій території України.

Інформуємо, що Збройні Сили України завдають уражень по військовій інфраструктурі та об’єктам, які використовуються у військових цілях, суворо дотримуючись норм міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв війни,

– наголосили військові.

Так, у ніч на 22 травня захисники уразили низку об'єктів російського агресора, серед яких нафтопереробний завод, склади боєприпасів, засоби ППО, пункти управління та жива сила противника.

Зокрема, під ударом був і один зі штабів підрозділу "Рубікон" у районі міста Старобільськ.

Довідково! "Рубікон" – російський військовий спецпідрозділ "Центр перспективних безпілотних технологій", представники якого регулярно завдають уражень по мирному населенню та цивільних об’єктах на території України.

Володимир Путін 22 травня заявив, що наказав російському міноборони надати пропозиції "відповіді" на "удар по студентському гуртожитку філії Луганського педагогічного університету в Старобільську". Диктатор стверджував, що нібито 6 людей загинули внаслідок атаки, ще 39 осіб постраждали, а 15 – вважаються зниклими безвісти.

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі 24 Каналу відповів, чи спостерігають зараз підготовку росіян до нового можливого комбінованого удару по Україні.

Повітряні сили фіксують повітряні цілі по факту їхнього входження вже (в повітряний простір України – 24 Канал). А решта – це дані розвідки. Тобто ГУР чи наші партнери можуть нас повідомляти про активність стратегічної авіації, кораблів у Чорному морі тощо,

– сказав полковник.

Він також наголосив, що якщо буде інформація про якусь активність ворога або ж про його плани, звісно, про небезпеку повідомлять українців.