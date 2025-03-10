Уразили низку важливих стратегічних об'єктів, – Генштаб прозвітував про нічні удари по Росії

Українські захисники завдали ураження по низці важливих стратегічних об'єктів країни-агресора. Наші воїни вдарили по ворожих цілях на території Росії вночі 9 і 10 березня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Сили безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по низці важливих стратегічних об'єктів російського агресора.

Зокрема, в ніч на 9 березня, у Рязанській області Росії уражено нафтопереробний завод окупантів, залучений у забезпеченні армії загарбників. Зафіксовано вибухи у районі цілі.

Рязанський НПЗ, виготовляв в середньому 840 тисяч тонн палива найвищого сорту для реактивних двигунів. Авіаційний керосин марки ТС-1 його виробництва активно використовувався авіацією військ агресора у процесах ударів по території України.

Окрім того, у ніч на 10 березня, зафіксовано влучання по виробничих потужностях Новокуйбишевського нафтопереробного заводу у Самарській області. Пальне з цього НПЗ транспортується системою продуктопроводів та залізничними шляхами для забезпечення угруповання військ ворога на північному напрямку.

Детальна інформація щодо наслідків ураження об’єктів наразі уточнюється.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити Росію припинити збройну агресію проти України.

Далі буде…

