Намагаються приховати тортури, – Генштаб про жахливий обстріл колонії з полоненими в Оленівці

російські окупанти обстріляли колонію з полоненими в Оленівці та намагаються звинуватити у цьому ЗСУ. Таким чином окупанти продовжують переслідувати українських військових та намагаються приховати тортури над полоненими.

росія намагається приховати воєнні злочини

У Генеральному штабі ЗСУ спростували причетність до обстрілу колонії в Оленівці та наголосили, що це чергові жахливі воєнні злочини росіян.

Увага Кривава провокація в Оленівці: росіяни заявили про загибель 40 полонених українців

збройні сили росії здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка, Донецької області, де утримувалися в тому числі і українські полонені. окупанти переслідували, таким чином, свої злочинні цілі – звинуватити Україну у скоєнні "воєнних злочинів",

– йдеться у повідомленні Генштабу.

А також росія таким чином намагається приховати тортури над полоненими і розстріли, які здійснили там за наказами окупаційної адміністрації та командування на тимчасово окупованій території Донецької області

Наголошують, що наслідки обстрілу уточнюють.

У ЗСУ не причетні до обстрілу колонії

За інформацією командувача Ракетних військ і артилерії Командування сухопутних військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка Збройні Сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали.

Ракетні війська і артилерія ЗСУ, завдяки отриманій від країн-партнерів високоточній зброї, завдають винятково точних ударів тільки по військових російських об'єктах,

– йдеться у повідомленні.

У ЗСУ вкотре наголосили, що захисники дотримуються принципів та норм міжнародного гуманітарного права та не веде і ніколи не вели обстріл цивільної інфраструктури, тим більше місць, де ймовірно утримують військовополонених побратимів.

Натомість противник використовує пропагандистські методи ведення інформаційної війни, аби звинуватити ЗСУ та приховати підступність дій.

"Заяви про нібито обстріли цивільної інфраструктури та населення з боку Збройних Сил України є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе росія – країна-агресор, окупант і спонсор тероризму", наголосили у Генштабі.

Що відомо про криваву провокацію в Оленівці

У міноборони країни-агресорки заявили, що в колонії в окупованій Оленівці на Донеччині загинули 40 українських військовополонених. Ще 75 бійців зазнали поранень.

Мовляв це сталось внаслідок обстрілу колонії українськими військовими вночі проти 29 липня американськими ракетами Himars.

Окупанти навіть придумали пояснення такій версії. Мовляв, українські військові складають зброю, бо знають про "гуманне ставлення" російських солдатів до полонених. І саме тому командування "вирішило їх налякати".

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