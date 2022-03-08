У Генштабі ЗСУ розповіли основні напрямки наступу ворога

Триває 13-та доба героїчного протистояння українців від російських загарбників. У Генштабі Збройних Сил України назвали основні напрямки наступу ворога.

На Східному напрямку угруповання ООС обороняє території у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського району. Триває кругова оборона Маріуполя.

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На Північному та Західному напрямках продовжується ведення оборони у Поліському, Волинському та Сіверському районах. ЗСУ досі продовжують оборону Чернігова.

Оборона Києва продовжує відбивати наступ та стримувати противника на околицях, а також завдавати ударів ворогу.

На Півдні здійснюється прикриття морського узбережжя, ведеться оборона Миколаєва та прилеглих населених пунктів.

На інших напрямках проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони.

У Генштабі ЗСУ додали, що для посилення угруповання військ на напрямку Києва окупанти планують перекинути до тисячі бойовиків зі складу приватної військової компанії “Ліга” (колишня ПВК “Вагнер”).

Проте наразі противник значно знизив темпи просування, а його особовий склад деморалізований.