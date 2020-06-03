Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос передав чергову порцію матеріалів до НАБУ. Вони свідчать про корупційну діяльність глави Офісу Президента Андрія Єрмака, депутата від монобільшості Миколи Тищенка та ексдепутата Київської ради Дениса Комарницького.

За словами Гео Лероса, інформація, яку він подав до Національного антикорупційного бюро стосується не лише Подільсько-Воскресенського моста, а й і всіх корупційних схем у Києві: будівництва, медицини, землі. Тобто, мовиться про всі грошові потоки столиці. Про це нардеп від "Слуги народу" розповів в ефірі 24 каналу.

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Гео Лерос нагадав, що Денис Комарницький – представник так званої молодої команди ексмера Києва Леоніда Черновецького. У 2008 році він увійшов до Київради, і тоді був співголовою фракції. "Тоді ця людина почала створювати схеми, які існують на сьогодні в різних галузях", – пояснив нардеп.

Корупційні зв'язки Комарницького з Тищенком

Гео Лерос розповів, що Денис Комарницький разом з Аллою Шлапак (співголова фракції Блоку Леоніда Черновецького – 24 канал) допомагали Тищенку у передвиборчій кампанії у 2019 році. Зараз вони допомагають йому в місцевих виборах.



Денис Комарницький, Алла Шлапак / Колаж 24 каналу

Лерос відзначив, що неодноразово публікував фото- й відеодокази, як Тищенко зустрічався з Денисом Комарницьким, тож у них є спільні інтереси.

За його словами, є компанія "Еко-Буд-Трейд", яка отримує підряди по Подільсько-Воскресенському мосту. Рідна сестра Миколи Тищенка зі своїм чоловіком пов'язані з цієї компанією разом з Денисом Комарницьким, Максимом Микитасем і Сергієм Кучером. Саме такий зв'язок у Тищенка з цією компанією.

Довідка. Гео Лерос пояснив, що "Еко-Буд-Трейд" є компанією-прокладкою, тобто, вона лише отримує державний бюджет, а потім переказує на інших субпідрядників. За його інформацію, вони отримують близько 30% відкату "чорною" готівкою. За останні пів року компанія "Еко-Буд-Трейд" отримала 1 мільярд 167 мільйонів гривень.

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Причетність Єрмака

За інформацією, яку Гео Лерос передав НАБУ, від 30% до 45% частки "Еко-Буд-Трейд", яку займав Микитась, під себе взяли Єрмак і Тищенко.

Нардеп відзначив, що слідство буде встановлювати, чи відповідає дійсності надана інформація. Але наголосив, що коли на документах стоять їхні підписи, є поняті, які підписані, а також багато фактичної інформації, складно повірити, що комусь вдасться втекти від відповідальності.

Про "плівки Єрмака"

Гео Лерос прокоментував, що за останні місяці САП забрало справу, передало поліції, звідти справа пішла в СБУ.

Абсурд ситуації в тому, що близький друг Єрмака Баканов, який очолює СБУ, буде розслідувати злочин проти свого друга. Я глибоко впевнений, що ми не побачимо ніякого результату,

– зазначив Гео Лерос.

Він зауважив, що через суд домігся, аби НАБУ почало досудове розслідування за його заявою. І додав, що його радує той факт, що єдиний незалежний орган від Офісу Президента буде розслідувати ці справи. Тому що СБУ, ДБР, Офіс генпрокурора – все в ручному режимі керується Офісом Президента.

Що відомо скандал між Гео Леросом та Андрієм Єрмаком