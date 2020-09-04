Гео Лероса викликали на допит у ДБР у справі про ухилення від сплати податків
Державне бюро розслідувань викликало нардепа Гео Лероса на допит у якості свідка. Лерос повинен буде свідчити у справі щодо умисного ухилення від сплати податків.
Відповідну інформацію повідомила у фейсбуці юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси Лероса.
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Відомо, що кримінальне провадження відкрили 25 серпня на підставі ухвали Печерського районного суду Києва за скаргою представника громадської організації "Рада ветеранів АТО". У цій організації припустили, що депутат ухилився від сплати податків. Допит має відбутися 8 вересня о 10:00.
Що відомо про Гео Лероса
- Гео Лерос – це народний депутат, який потрапив до Ради у складі партії "Слуга народу". Певний час він був позаштатним радником Володимира Зеленського.
- 1 вересня Гео Лероса виключили з фракції "Слуга народу". Це сталося після того, як Лерос на засіданні парламенту вкотре розкритикував діяльність керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.
- Він наголосив, що сьогодні Україна "рухається у прірву", немає жодної стратегії розвитку держави. Нардеп підкреслив, що саме Єрмак телефоном роздає вказівки, на кого відкривати справи, кого призначати на державні посади та кого звільняти.
- Лерос також гостро розкритикував Володимира Зеленського за кадрову політику, за невиконання виборчих обіцянок і зазначив, що "саме ви своїми мікробами та бактеріями брехні заразили всю Україну".
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