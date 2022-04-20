Географія обстрілів змістилася, зараз страждає центр міста, – мер Харкова

На Харківщині почастішали обстріли житлових районів. Ворог завдає ударів і з землі, і з неба. Тому ситуація в місті та області напружена, а мешканців закликають без зайвих потреб нікуди не виходити.

Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що географія ворожих обстрілів змінилась, передає 24 канал.

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Якщо раніше обстріли завдавали по мікрорайонах, які ближчі до окружної дороги, то сьогодні географія змінилась і страждає центральна частина міста. Російські окупанти на сьогоднішній день вже зруйнували 1 929 житлових будинків,

– сказав Терехов.

Багато людей залишились без житла

Знищення житлового фонду міста триває, тому багато людей лише за сьогодні залишились без даху над головою. Цих людей розміщують в школах, лікарнях, дитячих садках та інтернатах. Їх забезпечують харчуванням і необхідними медикаментами.

Також влада міста вивозить людей з тих районів, де окупанти постійно завдають обстрілів.

Через складну ситуацію харків’ян закликають залишатись вдома, в укриття або ж на станціях метрополітену в бомбосховищах.

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