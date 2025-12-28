Трампа спитали про останні обстріли України: що сказав президент США
- Трамп заявив, що Путін "серйозно" налаштований на мир, попри обстріли України.
- Він зазначив, Київ теж завдає ударів по Росії.
Напередодні зустрічі Зеленського і Трампа Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну. Під основним ударом опинилася українська столиця.
Журналісти поцікавилися у Дональда Трампа, чи вважає він, що Володимир Путін не готовий до миру з огляду на останні удари Росії по Україні, передає 24 Канал.
Як Трамп відреагував на обстріли України?
Попри постійні обстріли України, президент США досі вважає, що російський диктатор зараз "серйозно" налаштований на мир.
Політик не засудив масовані атаки на цивільну інфраструктуру України. Натомість він згадав про те, що Київ теж завдає значних ударів по різних частинах Росії, додавши, що не розцінює це як щось "погане".
За словами Трампа, обидва народи – і України, і Росії – бажають завершення війни.
Окремо президент США уточнив, що він не встановлював жодних дедлайнів щодо закінчення війни. На його думку, або війна завершиться, або триватиме ще дуже довго.
Що відомо про зустріч Трампа і Зеленського 28 грудня?
Політики зустрілися у Мар-а-Лаго 28 грудня, аби обговорити останню версію мирного плану з 20 пунктів.
За словами Володимира Зеленського, план готовий на 90 відсотків. Однак є чимало невирішених питань, зокрема щодо територій і контролю ЗАЕС.
Зараз в роботі 6 документів між Україною та Америкою, і українська делегація сподівається "так чи інакше пройтись по цих документах".
Дональд Трамп пообіцяв, що Україна отримає сильні гарантії безпеки та велику економічну вигоду за підсумками мирної угоди.
Напередодні зустрічі із Трампом Володимир Зеленський поговорив із лідерами Європи. Президент заявив, що він готовий відвести війська з передової для створення демілітаризованої економічної зони за умови, що Росія зробить те саме. Крім того, лідер наполягає, аби ЗАЕС була передана під міжнародний контроль, а електроенергія розподілялася по обидві сторони фронту. Питання передачі окупованих територій Росії можуть вирішуватися тільки шляхом народного референдуму.
За годину до зустрічі із Зеленським Дональд Трамп поспілкувався з Володимиром Путіним. У Кремлі кажуть, що політики погодилися, що тимчасове припинення вогню лише затягне війну.