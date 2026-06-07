Об этом говорится в материале The New York Times.

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Как Байден раскритиковал Трампа публично?

Джо Байден 5 июня публично выступил во время мероприятия Демократической партии в городе Су-Фолс в штате Южная Дакота. Во время речи экс-президент США публично раскритиковал Дональда Трампа.

Это самый коррумпированный президент в истории Соединенных Штатов Америки,

– заявил экс-лидер страны.

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Также Байден раскритиковал ряд инициатив своего преемника, назвав их "возмутительными проектами тщеславия".

"Боже мой, сносить Восточный зал Белого дома, чтобы освободить место для бального зала, более достойного Версаля?" – сказал он во время выступления.

Бывший глава Белого дома также упомянул планы, которые приписывают администрации Трампа, относительно изменений в виде территории вокруг знаковых памятников Вашингтона.

Или строить арку, которая затмит Мемориал Линкольна, или превращать Зеркальный бассейн на что-то, что можно увидеть в тематическом парке!

– добавил Байден.

Обратите внимание! Ранее СМИ писали, что Дональд Трамп рассматривает проект перепланировки территории вокруг Мемориала Линкольна в Вашингтоне. В частности, он хочет создать набережную, что соединит мемориал с восточным берегом реки Потомак.

Выступление в Южной Дакоте стало одним из самых политических для Байдена после завершения президентства. Оно состоялось на фоне возвращения в публичное пространство не только самого политика, но и членов его семьи. Бывшая первая леди Джилл Байден недавно презентовала собственную книгу, а сын экс-президента Хантер Байден активизировался в социальных сетях.

В то же время возвращение семьи Байденов в центр общественного внимания вызвало неоднозначную реакцию среди демократов. Часть представителей партии считает, что дискуссии вокруг президентской кампании 2024 года и причин поражения демократов отвлекают внимание от подготовки к предстоящим выборам.

Во время речи Байден также коснулся темы демократии в США и снова раскритиковал политику Трампа, в частности за кучу криптовалюты, которую тот нажил за время второго срока президентства.

"Меня критиковали, когда я еще был президентом, за то, что я говорил: наша демократия под угрозой", – подчеркнул он.

Несмотря на проблемы со здоровьем и диагноз онкологического заболевания, о котором стало известно ранее, Байден продолжает участвовать в политических мероприятиях. Завершая выступление, он призвал демократов не терять оптимизма и поблагодарил присутствующих за поддержку.

Само выступление Байдена демократы встретили аплодисментами.

Напомним, Дональд Трамп не обходит ни одной возможности, чтобы покритиковать Джо Байдена и его политику времен президентства в Соединенных Штатах. В частности, Трамп обвинял Байдена в продолжении войны в Украине из-за "выделения Киеву 350 миллиардов долларов помощи".

Также нынешний президент США похвастался оскорбительными прозвищами, которые он придумал для экс-лидера Белого дома. Среди них есть "Бесчестный Джо" и "Сонный Джо".