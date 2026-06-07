Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

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Як Байден розкритикував Трампа публічно?

Джо Байден 5 червня публічно виступив під час заходу Демократичної партії у місті Су-Фолс у штаті Південна Дакота.. Під час промови експрезидент США публічно розкритикував Дональда Трампа.

Це найкорумпованіший президент в історії Сполучених Штатів Америки,

– заявив екслідер країни.

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Також Байден розкритикував низку ініціатив свого наступника, назвавши їх "обурливими проєктами марнославства".

"Боже мій, зносити Східну залу Білого дому, щоб звільнити місце для бальної зали, більш гідної Версаля?" – сказав він під час виступу.

Колишній глава Білого дому також згадав плани, які приписують адміністрації Трампа, щодо змін у вигляді території навколо знакових пам'яток Вашингтона.

Або будувати арку, яка затьмарить Меморіал Лінкольна, або перетворювати Дзеркальний басейн на щось, що можна побачити в тематичному парку!

– додав Байден.

Зверніть увагу! Раніше ЗМІ писали, що Дональд Трамп розглядає проєкт перепланування території навколо Меморіалу Лінкольна у Вашингтоні. Зокрема, він хоче створити набережну, що з'єднає меморіал зі східним берегом річки Потомак.

Виступ у Південній Дакоті став одним із найполітичніших для Байдена після завершення президентства. Він відбувся на тлі повернення до публічного простору не лише самого політика, а й членів його родини. Колишня перша леді Джилл Байден нещодавно презентувала власну книгу, а син експрезидента Гантер Байден активізувався у соціальних мережах.

Водночас повернення родини Байденів у центр суспільної уваги викликало неоднозначну реакцію серед демократів. Частина представників партії вважає, що дискусії навколо президентської кампанії 2024 року та причин поразки демократів відвертають увагу від підготовки до майбутніх виборів.

Під час промови Байден також торкнувся теми демократії у США та знову розкритикував політику Трампа, зокрема за купу криптовалюти, яку той нажив за час другого терміну президентства.

"Мене критикували, коли я ще був президентом, за те, що я говорив: наша демократія під загрозою", – наголосив він.

Попри проблеми зі здоров'ям і діагноз онкологічного захворювання, про який стало відомо раніше, Байден продовжує брати участь у політичних заходах. Завершуючи виступ, він закликав демократів не втрачати оптимізму та подякував присутнім за підтримку.

Сам виступ Байдена демократи зустріли оплесками.

Нагадаємо, Дональд Трамп не оминає жодної нагоди, аби покритикувати Джо Байдена та його політику часів президентства у Сполучених Штатах. Зокрема, Трамп звинувачував Байдена у продовженні війни в Україні через "виділення Києву 350 мільярдів доларів допомоги".

Також нинішній президент США похизувався образливими прізвиськами, які він вигадав для екслідера Білого дому. Серед них є "Безчесний Джо" та "Сонний Джо".