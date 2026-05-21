Подробнее об этом в интервью для информационного агентства Reuters рассказала бывшая госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк.

Как Трамп подставил американское посольство Украине?

Как напомнила Бринк, в марте 2025 года администрация Трампа временно приостановила всю военную помощь Украине, включая поставки ракет для систем ПВО, которые использовались для защиты как украинской территории, так и персонала американского посольства.

Она отметила, что в Украине находилось около тысячи гражданских сотрудников посольства США, и их безопасность в значительной степени зависела от украинских сил и применения американского и другого вооружения.

По ее словам, решение об остановке помощи приняли без предупреждения, а на попытки выяснить причины официального поездки ей так и не предоставили.

Дипломат рассказала, что тогда обращалась в Пентагон, Госдепартамент и Белый дом, пытаясь добиться восстановления поддержки, и в конце концов это удалось сделать 11 марта.

Нас беспокоило, что это означает не только для украинцев, но и для нашей собственной безопасности,

– сказала Бринк.

Кстати, комментируя для 24 Канала тогдашнюю ситуацию, политолог Олег Лесной заявлял, что полномасштабная война наносит Украине масштабные потери, тогда как США , по его мнению, стали получать экономические выгоды.

Он отметил, что американские предприятия активизировали производство, создавали рабочие места, а часть техники, которую могли бы утилизировать, передали Украине.

А что побудило Трампа к решению приостановить помощь?

Произошло это после скандальной встречи американского и украинского президентов в Белом доме в конце февраля 2025 года. Тогда Владимира Зеленского раскритиковали за отсутствие официального костюма и отмечали, что у него якобы "нет карт на руках".

Переговоры в Овальном кабинете тогда завершились публичным конфликтом из-за разногласий по соглашению о полезных ископаемых. После этого ряд европейских лидеров поддержали Зеленского.

Чем известна Бриджит Бринк и почему она ушла с должности посла?

Госпожу посол назначили на должность еще при президентстве Джо Байдена. Она представляет Демократическую партию. Дипломат критиковала политику "умиротворения" в отношении России и Владимира Путина, считая, что он сопровождался попытками сближения с Москвой.

При этом весной 2025 года Бриджит Бринк покинула пост на фоне политических разногласий с администрацией Дональда Трампа, которая пересмотрела подход Вашингтона к поддержке Украины.

По данным украинских чиновников, ее позиция стала заметно сдержаннее после смены администрации в США. Об этом писали и западные медиа, в частности FT. Если раньше дипломат регулярно публично осуждала действия России и войну против Украины, то впоследствии в ее сообщениях значительно реже говорилось об ответственности Москвы за агрессию.

Отдельно Бринк подверглась критике в Украине из-за реакции на российский ракетный удар по детской площадке в Кривом Роге: в своей заметке в соцсети X она вспомнила сам факт атаки, однако не уточнила, что ударила именно Россия.