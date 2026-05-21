Детальніше про це в інтерв'ю для інформаційної агенції Reuters розповіла колишня пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

Як Трамп підставив американське посольство Україні?

Як нагадала Брінк, у березні 2025 року адміністрація Трампа тимчасово призупинила всю військову допомогу Україні, включно з постачанням ракет для систем ППО, які використовувалися для захисту як української території, так і персоналу американського посольства.

Вона зазначила, що в Україні перебувало близько тисячі цивільних співробітників посольства США, і їхня безпека значною мірою залежала від українських сил і застосування американського та іншого озброєння.

За її словами, рішення про зупинку допомоги ухвалили без попередження, а на спроби з'ясувати причини офіційного поїздження їй так і не надали.

Дипломатка розповіла, що тоді зверталася до Пентагону, Держдепартаменту та Білого дому, намагаючись домогтися відновлення підтримки, і зрештою це вдалося зробити 11 березня.

Нас турбувало, що це означає не тільки для українців, а й для нашої власної безпеки,

– сказала Брінк.

До речі, коментуючи для 24 Каналу тодішню ситуацію, політолог Олег Лісний заявляв, що повномасштабна війна завдає Україні масштабних втрат, тоді як США , на його думку, стали отримувати економічні вигоди.

Він зазначив, що американські підприємства активізували виробництво, створювали робочі місця, а частину техніки, яку могли б утилізувати, передали Україні.

А що спонукало Трампа до рішення призупинити допомогу?

Сталося це після скандальної зустрічі американського й українського президентів у Білому домі наприкінці лютого 2025 року. Тоді Володимира Зеленського розкритикували за відсутність офіційного костюма й зазначали, що в нього нібито "немає карт на руках".

Перемовини в Овальному кабінеті тоді завершилися публічним конфліктом через розбіжності щодо угоди про корисні копалини. Після цього низка європейських лідерів підтримала Зеленського.

Чим відома Бріджит Брінк і чому вона пішла з посади посла?

Пані посол призначили на посаду ще за президентства Джо Байдена. Вона представляє Демократичну партію. Дипломатка критикувала політику "умиротворення" щодо Росії та Володимира Путіна, вважаючи, що він супроводжувався спробами зближення з Москвою.

При цьому навесні 2025 року Бріджит Брінк залишила посаду на тлі політичних розбіжностей із адміністрацією Дональда Трампа, яка переглянула підхід Вашингтона до підтримки України.

За даними українських посадовців, її позиція стала помітно стриманішою після зміни адміністрації у США. Про це писали й західні медіа, зокрема FT. Якщо раніше дипломатка регулярно публічно засуджувала дії Росії та війну проти України, то згодом у її дописах значно рідше йшлося про відповідальність Москви за агресію.

Окремо Брінк зазнала критики в Україні через реакцію на російський ракетний удар по дитячому майданчику в Кривому Розі: у своєму дописі в соцмережі X вона згадала сам факт атаки, однак не уточнила, що вдарила саме Росія.