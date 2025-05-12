В то же время Москва маневрирует и уклоняется от подобных предложений. Сам Дональд Трамп похоже меняет курс, сосредоточившись на сотрудничестве с Европой и Украиной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Трамп совершил новый сдвиг

Владимир Зеленский заявил о готовности посетить Стамбул в четверг, 15 мая, где, по инициативе Путина, могут состояться прямые переговоры между Украиной и Россией. В то же время такая мирная инициатива находится под угрозой, пишут журналисты.

Издание отмечает, что остается немало нерешенных вопросов и недоверия. Украинский президент и европейские лидеры требуют, чтобы Россия начала 30-дневное прекращение огня с понедельника, 12 мая, иначе обещают новые жесткие санкции.

И хотя Соединенные Штаты, как отмечали ранее, готовы поддержать соответствующие меры, до сих пор Дональд Трамп вел себя осторожнее в своих публичных высказываниях. В свою очередь Владимир Путин вообще пока не реагировал на эти призывы.

Bloomberg пишет, что Трамп совершил новый толчок дипломатии в четверг, 8 мая, когда призвал украинского и российского президентов к перемирию. Позже он сделал повторное заявление, написав в Truth Social, чтобы они встретились "сейчас".

Новый пакет санкций против России готовит и Великобритания. Reuters уже писало, что министр иностранных дел Дэвид Лемми должен объявить их в понедельник, 12 мая, на встрече министров безопасности из европейских стран, которая впервые состоится в Лондоне.

Как Трамп меняет курс

Американский президент начал активнее сотрудничать с европейскими союзниками и украинским руководством, стремясь заставить Москву закончить войну. Но его сдержанные публичные заявления несколько контрастируют с позицией европейцев.

Это вызывает сомнения относительно решимости Белого дома ввести новый раунд санкций, которые Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Дональд Туск обсудили с Дональдом Трампом в рамках своего визита в Киев и встречи с Зеленским.

По словам одного из европейских чиновников, ознакомленного с этой ситуацией, Дональд Трамп частно согласился с позицией союзников, в частности с возможностью введения дополнительных санкций, если этого потребуют обстоятельства.

Впрочем, как пишет Bloomberg, даже в случае поддержки США, новый раунд санкций от Евросоюза будет непростым, поскольку для этого необходимо единодушие всех 27 стран-членов, а Венгрия уже не раз блокировала предыдущие инициативы, ветируя предложения.

Очевидно возможные переговоры будет принимать Турция. Президент Реджеп Тайип Эрдоган, который недавно пообщался с Владимиром Путиным, выразил надежду, что такие переговоры смогут привести к долгосрочному завершению войны: