Водночас Москва маневрує та ухиляється від подібних пропозицій. Сам Дональд Трамп схоже змінює курс, зосередившись на співпраці з Європою та Україною. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Трамп здійснив нове зрушення

Володимир Зеленський заявив про готовність відвідати Стамбул у четвер, 15 травня, де, за ініціативою Путіна, можуть відбутися прямі перемовини між Україною та Росією. Водночас така мирна ініціатива перебуває під загрозою, пишуть журналісти.

Видання наголошує, що залишається чимало нерозв'язаних питань і недовіри. Український президент та європейські лідери вимагають, аби Росія розпочала 30-денне припинення вогню з понеділка, 12 травня, інакше обіцяють нові жорсткі санкції.

І хоч Сполучені Штати, як зазначали раніше, готові підтримати відповідні заходи, дотепер Дональд Трамп поводився обережніше у своїх публічних висловлюваннях. Своєю чергою Володимир Путін взагалі поки не реагував на ці заклики.

Bloomberg пише, що Трамп здійснив новий поштовх дипломатії у четвер, 8 травня, коли закликав українського та російського президентів до перемир'я. Пізніше він зробив повторну заяву, написавши у Truth Social, аби вони зустрілись "зараз".

Новий пакет санкцій проти Росії готує і Велика Британія. Reuters вже писало, що міністр закордонних справ Девід Леммі має оголосити їх у понеділок, 12 травня, на зустрічі міністрів безпеки з європейських країн, яка вперше відбудеться у Лондоні.

Як Трамп змінює курс

Американський президент почав активніше співпрацювати з європейськими союзниками та українським керівництвом, прагнучи примусити Москву закінчити війну. Але його стримані публічні заяви дещо контрастують із позицією європейців.

Це викликає сумніви щодо рішучості Білого дому запровадити новий раунд санкцій, які Фрідріх Мерц, Еммануель Макрон, Кір Стармер та Дональд Туск обговорили з Дональдом Трампом у рамках свого візиту до Києва та зустрічі із Зеленським.

За словами одного з європейських урядовців, ознайомленого з цією ситуацією, Дональд Трамп приватно погодився з позицією союзників, зокрема з можливістю запроваджень додаткових санкцій, якщо цього вимагатимуть обставини.

Втім, як пише Bloomberg, навіть у випадку підтримки США, новий раунд санкцій від Євросоюзу буде непростим, оскільки для цього необхідна одностайність усіх 27 країн-членів, а Угорщина вже не раз блокувала попередні ініціативи, ветуючи пропозиції.

Вочевидь можливі перемовини прийматиме Туреччина. Президент Реджеп Тайїп Ердоган, який нещодавно поспілкувався з Володимиром Путіним, висловив сподівання, що такі переговори зможуть привести до довгострокового завершення війни: