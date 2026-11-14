Трамп хочет перемирия любой ценой: как Кремль использует это в своих интересах

Предложение Владимира Путина организовать так называемую гуманитарную миссию в Константиновке, переговоры с представителями администрации Дональда Трампа и новые заявления о прекращении огня могут быть частью попытки Кремля затянуть переговорный процесс и использовать его в своих интересах.

Предложение Владимира Путина организовать так называемую гуманитарную миссию в Константиновке, переговоры с представителями администрации Дональда Трампа и новые заявления о прекращении огня могут быть частью попытки Кремля затянуть переговорный процесс и использовать его в собственных интересах. В то же время Белый дом, по всей видимости, заинтересован в любом перемирии, которое позволило бы Дональду Трампу продемонстрировать дипломатический успех. Однако за этими инициативами могут стоять гораздо более прагматичные политические расчеты – от желания президента США отвлечь внимание от внутренних проблем до попыток изменить баланс сил в международной политике.

Политолог-американистка Александра Филиппенко в интервью 24 Каналу объяснила, зачем Путину гуманитарная миссия в Константиновке, почему Трамп заинтересован в скорейшем прекращении огня и как Кремль использует переговоры для затягивания времени. Также эксперт оценила отношение американской администрации к международному праву, перспективы усиления роли Европы, возможное возвращение США к изоляционизму и объяснила, почему политика Трампа напоминает возрождение логики Холодной войны.

Гуманитарная миссия в Константиновке: зачем Путину новая инициатива

Как вы оцениваете предложение Путина организовать в Константиновке так называемую "гуманитарную миссию" по примеру Олешок на фоне переговоров с Джаредом Кушнером? В то же время Зеленский заявил о блокировании StarShield на линии боевого столкновения и оккупированных территориях, намекнув, что в США их могут уже не считать украинскими. Насколько Белый дом осознает, что Путин может использовать эти переговоры в своих интересах?

Ну, вообще, что касается Starlink и StarShield, это я бы отнесла ко второй части ответа, потому что у меня есть некоторые подозрения, что здесь может быть причастен Иран. Но давайте сначала начнем с Константиновки и вообще с этих предложений, как мы с вами обсуждали.

Дональд Трамп в последнее время тоже звучит как сплошной цинизм. Ну что поделать? Он выжимает из ситуации максимальный пиар, и максимальный пиар выжимался из ситуации с Олешки.

Вывод: вот, гуманитарная миссия. Мелания Трамп собрала после заключения " исторического перемирия " представителей Украины и России в Белом доме. Это звучит так, будто война в Европе уже закончилась. Если выйти за пределы контекста – действительно, историческое перемирие, что-то в этом роде. Дональд Трамп снова хотел бы увидеть нечто подобное.

Американской стороне, конечно, в идеале хотелось бы окончания войны в Европе, прекращения огня. Не обязательно заключение какого-то соглашения – могут и не договориться, но главное, чтобы было прекращение огня.

Политолог-американист о политике Трампа, которая влияет не только на Украину: видео

Вот если бы только прекращение огня – это было бы замечательно. И поэтому они всячески стремятся заставить Кремль в конце концов согласиться, ведь это единственная страна, которая не соглашается на прекращение огня.

А украинская сторона всегда соглашается мгновенно, немедленно: пожалуйста, прекращение огня прямо сейчас, в эту секунду. Европа к этому призывает. Нет, только Кремль против, только Россия против немедленного прекращения огня. Для Дональда Трампа это было бы очень хорошо, однако они уперлись – и никак.

Тогда, ну ладно, вот такие гуманитарные миссии, что-то в этом роде. Это важно и нужно Дональду Трампу, в частности, чтобы отвлечь внимание от различных расследований, проводимых демократами в отношении администрации Трампа от себя и своей семьи.

Расследований, которые готовятся в большом количестве. И вот уже будущие председатели комитетов по надзору и юридических комитетов и в Палате представителей, и в Сенате – уже демократы, которые явно станут председателями, – говорят о том, что, мол, готовьте документы, все, пожалуйста, мы сейчас все будем расследовать. И дизельные сделки, и выплаты Умаром Кремлевым чего-то для Дональда Трампа-младшего. И много-много-много еще чего.

И Дональд Трамп хочет хотя бы в вопросе, связанном с Украиной, немного отгородиться и защититься теми же заявлениями: "А у вас к моей семье что-то есть? А моя семья – это Мелания Трамп. А Мелания Трамп, посмотрите, что? А гуманитарные миссии". Вот такое большое желание есть у Дональда Трампа этого добиться.

И поэтому эти предложения Путина – понимает ли он вообще, что в Константиновке, что Константиновка не контролируется им, а контролируется украинской стороной? Понимает ли он, что там на самом деле происходит? Это второй вопрос.

И это неважно, потому что не будем говорить, что, мол, бояре плохие, а царь что-то там не знает. Нет-нет, они все виноваты, безусловно. И именно это не имеет никакого значения.

Главное, что вот они, предложения, вот новая гуманитарная миссия. Они понимают, что это важно для Дональда Трампа, они понимают, что это ему нужно. Ну и, соответственно, это дополнительная оттяжка времени, дополнительное затягивание переговорного процесса, дополнительные вот эти разговоры.

Посмотрите, почему они там говорили. Путин рассказывал анекдот. Он рассказывал о том, что, мол, с "серыми зонами" мы никогда не разберемся. Есть только границы.

Ну да, границы 1991 года – действительно международно признанные границы. Хотелось бы, пожалуйста, давайте, конечно. Так давайте о границах.

Нет, но это же их представление об их границах, об их нарисованных границах, о нарисованной Конституции и так далее. Все это, конечно, разговоры, общие разговоры, ладно, не о половцах и печенегах, но все происходило на том же уровне. И все это – все эти общие обсуждения.

И, кстати, одна из цитат Марка Рубио: Марк Рубио любит говорить – "мы не ведем переговоры перед камерами, мы не ведем переговоры перед прессой". А это как раз те самые переговоры перед камерами, а это именно те переговоры перед прессой.

Что касается Starlink и Starshield, конечно, мы сейчас не можем этого утверждать, мы не можем быть в этом уверены, но у меня складывается определенное впечатление, что это связано с Ираном. В каком смысле? Россия предоставляет Ирану разведывательные данные. И многое другое… Дональд Трамп тоже даже говорил: "Ну да, Россия предоставляет, а мы предоставляем Украине" – что-то в этом роде.

И не связано ли это с тем, что, возможно, готовится какая-то новая американская операция, может, что-то готовится в отношении Ирана? Может, и нет. Может, это исключительно… и вот здесь уже это будут расследовать конгрессмены, они будут задавать все эти вопросы: почему отключалось, кто отключал, кто принимал решение, и так далее, и тому подобное.

Но если это связано с Ираном, то, возможно, это такой страшный вид игры, ведь это игра с жизнями украинцев в первую очередь. Вы, пожалуйста, не предоставляйте Ирану данные, потому что мы здесь проведем операцию, а мы здесь, в Украине, немного отключим и так далее. Может, это совсем не так, но для меня это выглядит как намек на нечто подобное.

Почему Трамп поручает Вансу оказывать давление на демократов

Могут ли следующие два года президентства Трампа пройти под знаком давления на демократов, в частности из-за расследований и обвинений в коррупции? Имеет ли он достаточно рычагов, чтобы запугивать политических оппонентов и препятствовать их деятельности?

Почему он вдруг заговорил о Джей Ди Вансе и почему заговорил об Иране? А потому что Джей Ди Ванс написал после поражения то самое сообщение, что Иран – вот поражение из-за Ирана, это из-за войны в Иране.

То есть война с Ираном – это плохо. Тогда, по идее, пожалуйста, Джей Ди Ванс может вести переговоры от имени американской стороны. Если война с Ираном – это плохо, пожалуйста, пусть он и ведет переговоры, как и вел раньше. Иран и так хотел видеть его в роли переговорщика.

А здесь Дональд Трамп смешивает несколько вещей в одном сообщении. С одной стороны, он говорит Джей Ди Вансу: "Нет, не нужно, нам не нужно никакого соглашения, у нас и так все прекрасно. Занимайтесь, пожалуйста, коррупцией в демократических штатах ".

То есть здесь параллельно идет история с Ираном, параллельно подается сигнал, что нам не нужны никакие переговоры, у нас и так все прекрасно, у нас и так все хорошо. Плюс это такая косвенная, ну, не косвенная, а такая критика, будто незаметная, как тая дымочка критики Джей Ди Ванса, что, мол, он написал, что война – вот война виновата в поражении. Война, значит, это плохо и так далее.

Вот это заодно, да, нам ничего не нужно. Не надо, господин Ванс, пожалуйста, вообще об этом говорить и вообще как-то это упоминать. И далее переключается на демократов: давайте, мол, займитесь демократами.

Во-первых, Джей Ди Ванс действительно – Дональд Трамп придумал ему сферу деятельности. У вице-президентов часто бывает какой-то участок, им дают что-то, чтобы они занимались какой-то частью американской политики. Бывает по-разному: кто-то занимался зеленой энергетикой, кто-то – чем-то еще, чем-то еще. То есть были разные инициативы.

И вот Дональд, то есть Джей Ди Ванс, очень активно присутствует в политическом поле, но Дональд Трамп дополнительно поручил ему еще что-то – борьбу с коррупцией. Борьбу с коррупцией, конечно, в демократических штатах, безусловно.

И, конечно, это еще один знак для всех нас и для демократов в первую очередь, что Дональд Трамп собирается бороться, бороться и бороться. Fight, fight, fight. Вспомните, когда Дональда Трампа ранили в ухо, когда произошел этот инцидент, он поднял кулак, и там было: fight, fight, fight – это очень распространенная картинка. Да, действительно, бороться, бороться, бороться – вот что хочет делать Дональд Трамп.

Первый знак был – это Стивен Миллер, глава администрации Белого дома. Такой человек – это не человек компромисса, а наоборот.

Второй – это Дана Уайт, которого Дональд Трамп предложил в качестве пресс-секретаря, то есть директор UFC, директор этого объединения… поправьте меня, как это правильно перевести. United Fighting, United Federation, федерация – а, получается, федерация смешанных единоборств. Вот так. Объединенная федерация смешанных единоборств.

Дэна Уайт, который вообще как директор этой федерации официально получает двести миллионов долларов в год. Ну, пресс-секретарь Белого дома, я полагаю, получает чуть меньше, чем двести миллионов долларов в год. И плюс у Даны Уайта еще куча других проектов, контрактов и так далее. Вот, пожалуйста.

И Дональд Трамп пишет, что, мол, мне нужен Дана Уайт, чтобы он стал главой этой – главой пресс-службы Белого дома. Что это такое? Понятно, что Дана Уайт не станет главой пресс-службы Белого дома, но это знак борьбы. Бороться, бороться, бороться.

Нужен боец. Вот нужно в октагоне сражаться с прессой, чтобы отстаивать Дональда Трампа во всем. Вот это второй знак борьбы. И вот это третий знак, третье послание о том, что да, Дональд Трамп будет с демократами. Он совсем не собирается сдаваться, а будет два года бороться, бороться, бороться.

Европа за столом переговоров и новые ультиматумы Кремля

Понимают ли в США, что означают требования Путина относительно новой архитектуры безопасности Европы, в частности возвращение НАТО к границам 1997 года и ограничение военного присутствия Альянса? Осознают ли Стив Виткофф и Джаред Кушнер, что, привлекая европейцев к переговорам на таких условиях, могут фактически подыгрывать Кремлю?

Здесь, к сожалению, действительно нужно сказать, что для Белого дома сейчас любое прекращение конфликта любой ценой – уже вот… Они понимают, что это приведет к разрушению в дальнейшем. Конечно, и они понимают, что это нарушение международного права.

И они, например, откуда берутся вот эти предложения: давайте перерисуем границы Донбасса, давайте заштрихуем, никто не заметит. Вот смотрите, мы просто контурно. А что, у Дональда Трампа проблемы с названиями? Здесь был Мексиканский залив – стал Американским, было озеро Онтарио – стало озеро Америка. Ну вот и Донбасс будет другим, другим.

А то, что… ну ладно, давайте даже серьезно об этом поговорим. Так ведь для этого нужно проводить референдум в Украине по изменению границ областей. Просто если мы опираемся на международное право, даже если это фантастическая ситуация – ладно, допустим, на это согласны – нужно проводить референдум на всей территории Украины, включая временно оккупированные территории. Конечно, об этом вообще не может быть и речи. И это одновременно приводит ко многим другим сложностям.

Откуда берутся эти предложения? Ведь международное право – ну, поместите его в золотую рамку, и пусть в Брюсселе на него с удовольствием смотрят. Вот так американцы к этому сейчас относятся.

То есть на данный момент это действительно шаг в сторону, не в сторону Путина или чего-то подобного, а просто так выглядит, потому что это, конечно, играет ему на руку. Но для Дональда Трампа сейчас, для нынешнего Белого дома какое там международное право? О чем речь? Гренландия наша. Где там международное право? Николаса Мадуро можно убрать. Где там международное право?

Вот там – полушарие, вот там важно американское присутствие, все это. В Европе мы сейчас действительно видим, как Белый дом, и это стало очевидно на переговорах в Абу-Даби, когда Джаред Кушнер сказал следующее, и его процитировал Wall Street Journal: если Европе удастся выбрать одного представителя, это будет большим достижением, чем если мы уговорим Путина пустить Европу за стол переговоров.

Во-первых, что значит "допустить Европу за стол переговоров", когда речь идет о европейской безопасности? Во-вторых, ну, такое отношение – немного снисходительное. Европа за столом переговоров, которая не может договориться о едином представителе, но это будет большим достижением, если они смогут договориться. Вот такое отношение. О каком международном праве? Где там международное? Где те международно признанные границы?

Поэтому, конечно, мы видим и европейскую активизацию, и Европу, которая, в принципе, да, конечно, здесь будем исходить из реальности, потому что мне сразу хочется сказать: надо было в 2008 году. Ну, надо было, действительно надо было. И в 2008 году, когда Россия напала на Грузию, и в 2014 году, когда Россия напала на Украину. Надо было, надо было. Ну ладно, теперь мы живем в такой реальности, когда все эти этапы давно остались позади.

Но сейчас Европа, причем тоже в период президентства Трампа, только, к сожалению, не с самого начала полномасштабного вторжения, начинает говорить о собственную безопасность и укрепление обороны, начинает вдруг вспоминать: посмотрите, куда Макрон постоянно ездит. Испытания ядерного оружия. А вот здесь какие-то военные учения, да? Вот здесь.

Ну, не оружие, а боеголовки, на которых может размещаться, в частности, ядерное оружие, в частности РГЧН – боеголовки с раздельными головными частями индивидуального наведения. Вот все это они и тестируют, демонстрируя Макрону. Когда такое было? Где такое видели? Забыли. Франция вообще этим не занималась, ну, по крайней мере, не придавала такому значению. Сейчас все начали. Сейчас все опомнились, все заговорили о наращивании вооружений, о собственном производстве вооружений.

Все эти благодушные идеи о том, что ой, мы сейчас перейдем на зеленую энергетику, все будет так замечательно. Мы живем в этом новом мире, где никто ни на кого не нападает. Нет-нет, все изменилось, все идет в обратную сторону, и все понимают, что нет, нужно военное производство, тяжелое производство, ВПК, нужно вкладывать туда деньги. Социальные программы – да, от некоторых из них нужно отказываться, вкладываться в военные программы и так далее.

Сейчас, вот в течение последних двух лет Европа это делает, и мы видим, как вот они активизировались. И Макрон говорит: "Я могу представлять Европу на переговорах", например. Le Figaro об этом пишет, что Макрон вполне готов выдвинуть свою кандидатуру. Норвегия и Финляндия, так, Норвегия и Финляндия правильно звонят Путину и разговаривают. Вот она, активность, вот субъектность Европы. Европа – это субъект. Кто там без Европы будет решать вопросы европейской безопасности? Нет, нет, нет, пожалуйста.

Получается, что единственный представитель Европы в вопросах европейской безопасности – это Владимир Зеленский. Вот и все. Получается, кто за этим столом представляет архитектуру безопасности Европы сейчас? Понятно, что Европа тоже понимает: безопасность Украины – это европейская безопасность.

И да, много раз говорилось, и эти этапы, к сожалению, мы давно прошли, что да, Украина, конечно, воюет за Европу. Конечно, все именно так. Это ужасно страшно – говорить об этом. Но вот мы видим действительно – к сожалению – подход администрации Трампа. Цинизм? Цинизм, да, абсолютно. С международным правом где-то, где-то в золотой рамке, но не в Белом доме точно.

Смогут ли США вернуть прежнее влияние после Трампа

Может ли Марко Рубио постепенно формировать собственную политическую команду и готовиться к высшим должностям, дистанцируясь от отдельных решений Трампа в отношении Украины? И в более широком плане: смогут ли США после окончания президентства Трампа вернуть себе тот глобальный статус и влияние, которые у них были до его прихода к власти?

Конечно, и " Марко Рубио " здесь – один из таких потенциальных действующих лиц. Обратите внимание, действительно, он встречается в Париже, он встречается с Сибигой, у него тоже украинский трек в данный момент, он не стоит в стороне от этого процесса.

Но только он обсуждает европейскую безопасность с Европой. А там, в Абу-Даби, действительно, там американцы обсуждают с Россией европейскую безопасность – тоже нечто совершенно фантастическое. И Украина представляет там Европу. Получается именно так.

Так, Марко Рубио, конечно, это одно из направлений, и я ожидаю, во-первых, нового законопроекта, который будет продвигаться через Конгресс по вопросам укрепление американского присутствия в Европе и военного присутствия, увеличения контингента и т. д.

Что касается Марко Рубио, да, безусловно, прежде всего в части того самого международного права, по крайней мере тех же основ международного права, но не в полном объеме. Это мы с вами, я надеюсь, еще обсудим после сорок седьмого президента.

Но у меня складывается впечатление, что если мы будем говорить о каком-то таком глобальном наследии Трампа, то это будет наследие, связанное с изоляционизмом, как ни странно.

То есть, как мы с вами уже обсуждали, изоляционизм – это, в общем-то, стандарт и норма американского сознания. Американское сознание строилось на том, что это вечно воюющая Европа, с ней вообще не нужно иметь дело, на них вообще не нужно обращать внимания. На этом строилось американское государство в XVIII веке, в XIX веке, в первой половине ХХ века. Только после Второй мировой войны ситуация изменилась.

И Марко Рубио, да, конечно, он может укрепить, скажем так, но все равно не с тем уровнем внимания, который был раньше. То есть, например, если Марко Рубио приходит в Белый дом, я не ожидаю полного восстановления, например, деятельности организации " USAID " или каких-либо других американских гуманитарных организаций, которые действовали по всему миру, продвигали демократию и что-то еще, а также поддерживали демократические движения в разных странах. Вот это вряд ли. Очень, очень вряд ли.

Американское военное присутствие, укрепление американского военного присутствия в Европе – да. Именно для того, чтобы просто соблюдать, железобетонно соблюдать границы международного права. Так и должно быть.

Но такое внимание к, например, экономическому сотрудничеству, как было раньше, такое взаимовыгодное: давайте, чтобы было… нет, вот здесь, мне кажется, проявится изоляционизм, он останется. Трамповский изоляционизм.

Почему нынешний курс США напоминает возвращение к Холодной войне

Можно ли говорить, что Трамп и его команда сознательно отказываются от принципа верховенства международного права в пользу политики силы? Считают ли они, что США как сверхдержава должны действовать по тем же правилам, что и Китай или Россия, то есть давить на других вместо того, чтобы отстаивать международный порядок?

Да, именно так. Вот это, к сожалению, мы снова наблюдаем. Такое ощущение, будто не было конца истории, не было завершения Холодной войны, что мы как будто… Дональд Трамп буквально отводит нас к тому историческому стенду, где написано все о Холодной войне и реализме. Вот реалистичный подход. Так оно и есть. Вот, ребята, исходите из этого.

Мне, конечно, очень трудно говорить о том, что вообще можно даже рассматривать идею, что от России не требуют возвращения к границам 1991 года. Мне очень трудно просто даже воспринять без какого-то ужаса, что это можно всерьез как-то рассматривать.

А Дональд Трамп абсолютно спокоен. Он говорит: "Ребята, реализм, реализм, ваше международное право, вы с ним где-то там, вот история, учебники, вот там вы, да, там это было. Сейчас ситуация другая". И да, это право сильного.

И катастрофа в том, то есть общемировая, потому что здесь разрушаются и размываются основы того, что позволяло различным государствам, не обязательно очень сильным в военном смысле, чувствовать себя уверенно на международной арене, быть абсолютно равным партнером на международной арене.

Ну и для Дональда Трампа это такой реалистичный подход, абсолютно. Классический образ – бильярд. Вот государства, как бильярдные шары, сталкиваются друг с другом. Кто-то сильнее ударил – и все. И вылетела, может, эта шайба вообще за пределы, а может, в лузу куда-то она, значит, как-то закатилась – и все.

Кто сильнее, тот и бьет, тот и может составить конкуренцию. А если кто-то слабее – сразу нет-нет-нет. Вынуждены объединяться в какие-то союзы, вынуждены как-то защищаться иным образом или присоединяться к кому-то сильному.

Конечно, это типичный взгляд реалистов, просто реалистов, которые, в частности, говорят: почему, например, с Ким Чен Ыном не было никаких отношений вообще с Северной Кореей? Какие могут быть отношения у США? А Дональд Трамп, вспомните, в свой первый срок переписывался с ним. Они встречались в демилитаризованной зоне, встречались, потому что Дональд Трамп как реалист, у него такой подход.

Ну, он же правитель, нельзя с ним не встречаться. Так же и с Путиным, получается. То есть он же правитель. Ну, значит, нужно с ним как-то договариваться. Не нужно исходить из того, что: о, нет, мы сейчас их всех заблокируем, все запретим, и ничего не будет. Но он же остается правителем. Ну, значит, надо как-то.

Вот это и есть реализм, от которого мы с радостью отказались и отошли. И казалось, что это ушло в далекое прошлое – и концерт больших держав, и разделение мира на сферы влияния.

А Трамп хочет всех обратно туда вернуть и привести – на радость тому же Путину. Но другое дело, что понятно: как бы там ни было, мир точно не с Путиным, а с Си Цзиньпином делить. Вот это. А Китай, Россия – ну да, сырьевой придаток, да, конечно, это важно, но вот что такое размывание и разрушение этих основ того, что называется международным правом. Так.

Почему Трамп присваивает себе помощь Украине

Почему Трамп перекладывает ответственность за проблемы на предшественников, в частности на Байдена, но в то же время приписывает себе заслуги за помощь Украине со стороны США, которую начали оказывать еще при его предшественнике? Есть ли в этом сознательная политическая манипуляция?

Дональд Трамп еще обожает говорить, и он об этом говорил, кстати, в интервью CBS "60 Minutes" буквально несколько дней назад, что Обама Украине дал только blankets, то есть только одеяла дал. А я вот дал хаймарсы. Вот я, я, я.

То есть – нет, нет. "Джавелины", а не "Хаймары".

Да, да, да. Если бы хаймарсы, то нам бы и Трампа не нужно было бы. Да, это, знаете, оговорка по Фрейду. Хотелось бы, чтобы так было. "Патриот" сейчас бы тоже пригодился.

Вот что Дональд… вот он действительно это любит. С одной стороны, он любит говорить, что, мол, я Украине помог, я вот благодаря мне Украина сначала смогла устоять. А то, что Байден потом давал, – это, мол, почему-то вдруг становится плохо. Ну, это так. Дональд Трамп, каким мы его знаем.