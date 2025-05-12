Вероятно, впоследствии эскалационная фаза конфликта между Индией и Пакистаном завершится, но есть стороны, которым выгодно его разжигать. Это 24 Каналу отметил политтехнолог Олег Постернак.

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Может быть определенное перемирие

Олег Постернак отметил, что еще со второй половины 40-х годов ситуация с Джамму и Кашмиром всегда была взрывоопасной. Сейчас происходит очередное обострение. Это длительный конфликт, который происходит с определенными циклами. Причина заключается в том, что стороны имеют территориальные претензии друг к другу.

Кашмир был разделен на пакистанскую, индийскую часть. Часть штата даже досталась Китаю. В этой войне Пекин вроде бы сохраняет оттенки нейтралитета, но фактически он более лоялен к позиции Пакистана. В то же время Индия заключила соглашение с Ираном и пыталась получить определенную поддержку со стороны Запада.

Пока логика этого конфликта примерно такая же, как это было в 40-х, 70-х годах. Скорее всего, постепенно эта эскалационная фаза будет сведена на "нет". Удастся успокоить стороны, вывести их хотя бы на определенное перемирие. Запад и другие страны будут в этом заинтересованы. Но есть определенные стороны, которые заинтересованы в раздувании новой фазы, перерастании ее в более серьезную войну,

– сказал политтехнолог.

Напомним, в субботу, 10 мая, Индия и Пакистан объявили о прекращении огня. Однако военные действия продолжаются. Воздушные силы Индии заявили, что успешно выполняют операцию "Синдур".