Ймовірно, згодом ескалаційна фаза конфлікту між Індією та Пакистаном завершиться, однак є сторони, який вигідно розпалювати його. Це 24 Каналу зауважив політтехнолог Олег Постернак.

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Може бути певне перемир'я

Олег Постернак зазначив, що ще від другої половини 40-х років ситуація із Джамму та Кашміром завжди була вибухонебезпечною. Зараз відбувається чергове загострення. Це тривалий конфлікт, який відбувається з певними циклами. Причина полягає у тому, що сторони мають територіальні претензії один до одного.

Кашмір був розділений на пакистанську, індійську частину. Частина штату навіть дісталася Китаю. У цій війні Пекін начебто зберігає відтінки нейтралітету, але фактично він більш лояльний до позиції Пакистану. Водночас Індія уклала угоду з Іраном та намагалась отримати певну підтримку з боку Заходу.

Поки логіка цього конфлікту приблизно така ж, як це було у 40-х, 70-х роках. Найімовірніше, поступово ця ескалаційна фаза буде зведена на "ні". Вдасться заспокоїти сторони, вивести їх хоча б на певне перемир’я. Захід та інші країни будуть у цьому зацікавлені. Але є певні сторони, які зацікавлені у роздмухуванні нової фази, переростанні її у більш серйозну війну,

– сказав політтехнолог.

Нагадаємо, у суботу, 10 травня, Індія та Пакистан оголосили про припинення вогню. Проте воєнні дії продовжуються. Повітряні сили Індії заявили, що успішно виконують операцію "Сіндур".