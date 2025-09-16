Специалист по стратегическим коммуникациям, публицист Юрий Богданов в эфире 24 Канала, предположил, готов ли Александр Лукашенко пойти на обострение отношений с соседями – странами НАТО. Также на военных учениях в Беларуси присутствовали американские военные, которых поздравил глава белорусского минобороны.

Кто может "защитить" Беларусь от Путина?

"Лукашенко невыгодны провокации во время "Запад-2025", потому что он сейчас пытается балансировать между Москвой и Пекином, чтобы сохранить хоть какую-то независимость", – отметил Богданов.

В случае, если Россия прибегнет к провокации против Польши, стран Балтии с белорусской территории, это поставит Лукашенко в полную зависимость от Кремля. Потому что Китай – далеко, а Россия – рядом, и оказаться в заложниках у Владимира Путина, по мнению публициста, очень легко.

В то же время Путин может быть за проведение таких провокаций, потому что, если он втянет в этот процесс Беларусь, то может создать дополнительные угрозы для Украины с белорусской территории. Это, по его словам, может повысить градус эскалации.

Беларусь будет пытаться этого избежать, но удастся ли это ей, ведь Лукашенко сделал очень много для того, чтобы лишить страну любой субъектности. Также трудно представить, как Лукашенко сможет серьезно помешать Путину в этом,

– пояснил Юрий Богданов.

Это было бы возможно, предположил он, если бы Си Цзиньпин лично сказал бы Путину, чтобы он не втягивал Беларусь в свои игры, ведь именно Китай ее контролирует.

Как проходят учения "Запад-2025"?