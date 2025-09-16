Фахівець зі стратегічних комунікацій, публіцист Юрій Богданов в ефірі 24 Каналу, припустив, чи готовий Олександр Лукашенко піти на загострення відносин з сусідами – країнами НАТО. Також на військових навчаннях в Білорусі були присутні американські військові, яких привітав глава білоруського міноборони.

Хто може "захистити" Білорусь від Путіна?

"Лукашенку невигідні провокації під час "Захід-2025", тому що він зараз намагається балансувати між Москвою і Пекіном, щоби зберегти хоч якусь незалежність", – зазначив Богданов.

У разі, якщо Росія вдасться до провокації проти Польщі, країн Балтії з білоруської території, це поставить Лукашенка в повну залежність від Кремля. Тому що Китай – далеко, а Росія – поруч, і опинитися в заручниках у Володимира Путіна, на думку публіциста, дуже легко.

Водночас Путін може бути за проведення таких провокацій, тому що, якщо він втягне в цей процес Білорусь, то може створити додаткові загрози для України з білоруської території. Це, за його словами, може підвищити градус ескалації.

Білорусь намагатиметься цього уникнути, але чи вдасться це їй, адже Лукашенко зробив дуже багато для того, щоб позбавити країну будь-якої суб'єктності. Також важко уявити, як Лукашенко зможе серйозно завадити Путіну у цьому,

– пояснив Юрій Богданов.

Це було б можливо, припустив він, якби Сі Цзіньпін особисто сказав би Путіну, щоб він не втягував Білорусь у свої ігри, адже саме Китай її контролює.

Як відбуваються навчання "Захід-2025"?