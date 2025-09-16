Фахівець зі стратегічних комунікацій, публіцист Юрій Богданов в ефірі 24 Каналу, припустив, чи готовий Олександр Лукашенко піти на загострення відносин з сусідами – країнами НАТО. Також на військових навчаннях в Білорусі були присутні американські військові, яких привітав глава білоруського міноборони.
Хто може "захистити" Білорусь від Путіна?
"Лукашенку невигідні провокації під час "Захід-2025", тому що він зараз намагається балансувати між Москвою і Пекіном, щоби зберегти хоч якусь незалежність", – зазначив Богданов.
У разі, якщо Росія вдасться до провокації проти Польщі, країн Балтії з білоруської території, це поставить Лукашенка в повну залежність від Кремля. Тому що Китай – далеко, а Росія – поруч, і опинитися в заручниках у Володимира Путіна, на думку публіциста, дуже легко.
Водночас Путін може бути за проведення таких провокацій, тому що, якщо він втягне в цей процес Білорусь, то може створити додаткові загрози для України з білоруської території. Це, за його словами, може підвищити градус ескалації.
Білорусь намагатиметься цього уникнути, але чи вдасться це їй, адже Лукашенко зробив дуже багато для того, щоб позбавити країну будь-якої суб'єктності. Також важко уявити, як Лукашенко зможе серйозно завадити Путіну у цьому,
– пояснив Юрій Богданов.
Це було б можливо, припустив він, якби Сі Цзіньпін особисто сказав би Путіну, щоб він не втягував Білорусь у свої ігри, адже саме Китай її контролює.
Як відбуваються навчання "Захід-2025"?
- Російсько-білоруські маневри стартували 12 вересня та мають закінчитися 16 вересня. Окрім Білорусі, навчання пройдуть на полігонах в Росії та в акваторіях Балтійського та Баренцевого морів.
- Також навчання розширили і на Калінінградську область. Підрозділи морських піхотинців Балтійського флоту відпрацьовували операцію з протидії "ворожому десанту", який гіпотетичного міг висадитися на узбережжі в Калінінградській області.
- У Держприкордонслужбі прокоментували, як відбуваються навчання в Білорусі, наголосивши, що безпосередньо біля українського кордону, "активності, в тому числі якихось рухів у напрямку нашого кордону", не спостерігається. Також не було помічено "жодного формування ударного угруповання" або переміщення військ у бік України.