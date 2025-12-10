Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил 24 Каналу, что американские посредники вместо согласованных пунктов возили в Москву начальные 28 пунктов, написанных россиянами, что подтверждает отсутствие реального общего плана.

Смотрите также: Эффективный и креативный: эксперт сравнил Кушнера и Виткоффа как переговорщиков

Манипуляция или заговор: что на самом деле произошло с мирным планом?

Путин продолжает продвигать собственный нарратив об "исторических территориях" и демонстрирует, что ему не нужны никакие компромиссы. Судя по позиции как Кремля, так и команды Трампа, их не интересуют совместные с Европой инициативы по миру.

"Я думаю, что вчерашний день окончательно показал – мирного плана больше не существует. Мы и раньше понимали, что это не настоящий мирный план, а документ, написанный россиянами", – подчеркнул Шейтельман.

Украинская сторона многократно становилась свидетелем откровенного обмана в процессе переговоров. Несмотря на утверждение, что якобы привезен "исправленный" вариант плана, в Москву доставили не согласованные 19 – 20 пунктов, а начальные 28.

Если весной еще речь шла о попытках манипуляций, то сейчас это уже откровенная, грубая дезинформация со стороны американской администрации. Возможно, никакого общего плана вообще не существовало,

– сказал Шейтельман.

Почему Трамп заявил, что Зеленский "не читал" документ?

Трамп ведет себя очень похоже на Путина – второй день подряд он заявляет, будто в Украине есть люди, которым нравится его план. Якобы это "люди Зеленского".

"Я уверен, что имеют в виду Умерова и Гнатова. Но в каком контексте? Когда Виткофф спрашивал их: "Ну как вам план?", они не могли просто ответить "ужасно", правильно? Они должны были сказать: "Да, интересно, но давайте обсудим наши условия". Однако американская сторона слышит только то, что хочет услышать, и не воспринимает всей картины", – объяснил Шейтельман.

Вероятнее всего, что на Умерова и Гнатова оказывалось давление и требовали как можно быстрее подписать документ. А заявление Трампа о том, что Зеленский якобы не читал мирный план, возникло из-за того, что во время переговоров украинская делегация отвечала, что решение должен принять президент, поэтому план необходимо передать ему на ознакомление.

Зеленский в тот день дважды подчеркивал, что не будет обсуждать некоторые вещи по телефону и ждет возвращения делегации в Киев, чтобы получить полный отчет – только после этого можно давать ответ.

Он сделал это для того, чтобы сначала забрать делегацию из США. Ведь звонить из резиденции Виткоффа или его гольф-клуба – кто первым получит эту информацию? Я уверен, что она дойдет до Путина быстрее. Во-первых, у Виткоффа наверняка стоит российская прослушка. Во-вторых, сам Виткофф все сразу докладывает,

– объяснил Шейтельман.

Что еще известно о ходе мирных переговоров?