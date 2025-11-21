Эти земли, исследовали журналисты, соизмеримы по площади с Люксембургом. Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на материал AFP.

Что известно о территориальном вопросе в "мирном плане Трампа"?

Аналитики исследовали данные, обнародованные американским Институтом изучения войны (ISW).

Так, по подсчетам экспертов, Вашингтон предлагает Киеву согласиться на выход из примерно 2300 квадратных километров украинской территории.

Для понимания масштаба: европейская страна Люксембург занимает площадь 2590 квадратных километров.

В проекте говорится, что Украина должна отвести свои силы с почти 5000 квадратных километров Донецкой области, где должна быть создана так называемая буферная зона.

Кроме того, Украине предлагают оставить еще около 45 квадратных километров, которые остаются под ее контролем в Луганской области.

Зато Россия, согласно этому плану, должна была бы отойти с:

около 2000 квадратных километров территории Харьковской области;

примерно 450 квадратных километров в Днепропетровской области;

ориентировочно 300 квадратных километров в Сумской области;

а также около 20 квадратных километров в Черниговской области.

К слову, президент Чехии Петр Павел подчеркнул, что любая формула урегулирования войны должна беспрекословно гарантировать украинский суверенитет и не должна содержать пунктов, которые фактически наказывают сторону, ставшую жертвой агрессии.

