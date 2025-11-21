Ці землі, дослідили журналісти, співмірні за площею з Люксембургом. Про таке пише 24 Канал, посилаючись на матеріал AFP.

Актуально Якщо Україна відкине мирний план: чим погрожує Трамп і якими реально будуть наслідки

Що відомо про територіальне питання в "мирному плані Трампа"?

Аналітики дослідили дані, оприлюднені американським Інститутом вивчення війни (ISW).

Так, за підрахунками експертів, Вашингтон пропонує Києву погодитися на вихід із приблизно 2300 квадратних кілометрів української території.

Для розуміння масштабу: європейська країна Люксембург займає площу 2590 квадратних кілометрів.

У проєкті йдеться, що Україна повинна відвести свої сили з майже 5000 квадратних кілометрів Донецької області, де має бути створена так звана буферна зона.

Крім того, Україні пропонують полишити ще близько 45 квадратних кілометрів, які залишаються під її контролем у Луганській області.

Натомість Росія, згідно з цим планом, мала б відійти з:

близько 2000 квадратних кілометрів території Харківщини;

приблизно 450 квадратних кілометрів у Дніпропетровській області;

орієнтовно 300 квадратних кілометрів у Сумській області;

а також близько 20 квадратних кілометрів у Чернігівській області.

До слова, президент Чехії Петр Павел підкреслив, що будь-яка формула врегулювання війни має беззаперечно гарантувати український суверенітет і не повинна містити пунктів, які фактично карають сторону, що стала жертвою агресії.

Більше про "мирний план Трампа"