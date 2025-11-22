Аналитик Совета внешней политики "Украинская призма" Евгений Костогрызов объяснил 24 Каналу, что даже запрет экспорта оружия повлечет огромные политические проблемы.

Действительно ли Трамп может ограничить помощь Украине?

Действия Трампа в отношении Украины следует воспринимать как очередной политический шаг. Он не поддерживает Зеленского или оппозицию, а воспользовался внутренней слабостью для собственных интересов.

Важно! Трамп заявил, что Киев имеет неделю на принятие его мирной инициативы. Также он подчеркнул, что не планирует отменять санкции против российских нефтяных компаний.

Для него Украина не является важным союзником, поэтому ключевая задача украинской власти – получить поддержку от ЕС.

"Трамп говорит, что произойдут очень плохие вещи, если не подписать. Но на самом деле возможностей делать это, например, прекратить поставки оружия, которое закупается за европейские средства, не так и много", – отметил Костогрызов.

Если США временно ограничат обмен разведывательной информацией, это будет не просто и потребует адаптации.

Даже если президент США захочет ограничить экспорт оружия в Украину, это повлечет большие политические проблемы внутри страны. Оружейные компании с мощными лоббистами вряд ли позволят отмену многомиллиардных заказов.

Я уверен, что Трамп потеряет много политической поддержки, и над этим будут работать серьезные силы. Поэтому его советники наоборот будут отговаривать его от таких шагов, – отметил Костогрызов.

Что еще известно о мирном плане Трампа?

Вашингтон стремится, чтобы Киев как можно быстрее одобрил американский "мирный план" из 28 пунктов, который передавали неофициально и который вызывает много вопросов.

Мирный план предусматривает юридическое признание российского контроля над Крымом и частями Донецкой и Луганской области, а также создание нейтральной демилитаризованной зоны на территориях, контролируемых Киевом. Линии фронта в Херсонской и Запорожской областях замораживаются, одновременно план требует, чтобы Россия оставила Харьковскую и Сумскую области.

Лидеры европейских стран отмечают, что мирный план Трампа нуждается в доработке. Европейские политики выступают против силового смещения границ и уменьшения численности Вооруженных Сил Украины.