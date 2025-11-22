Аналітик Ради зовнішньої політики "Українська призма" Євген Костогризов пояснив 24 Каналу, що навіть заборона експорту зброї спричинить величезні політичні проблеми.

Дивіться також: Подвійна пастка Кремля: політолог пояснив, навіщо Путіну потрібен план Трампа

Чи справді Трамп може обмежити допомогу Україні?

Дії Трампа щодо України слід сприймати як черговий політичний крок. Він не підтримує Володимира Зеленського чи опозицію, а скористався внутрішньою слабкістю для власних інтересів.

Важливо! Трамп заявив, що Київ має тиждень на прийняття його мирної ініціативи. Також він підкреслив, що не планує скасовувати санкції проти російських нафтових компаній.

Для нього Україна не є важливим союзником, тому ключове завдання української влади – отримати підтримку від ЄС.

"Трамп каже, що стануться дуже погані речі, якщо не підписати. Але насправді спроможностей робити це, наприклад, припинити постачання зброї, яка закуповується за європейський кошт, не так й багато", – сказав Костогризов.

Якщо США тимчасово обмежать обмін розвідувальною інформацією, це буде не просто та вимагатиме адаптації.

Навіть якщо президент США захоче обмежити експорт зброї до України, це спричинить великі політичні проблеми всередині країни. Збройові компанії з потужними лобістами навряд чи дозволять скасування багатомільярдних замовлень.

Я впевнений, що Трамп втратить політичну підтримку, і над цим працюватимуть серйозні сили. Тому його радники навпаки відмовлятимуть його від таких кроків, – зазначив Костогризов.

Що ще відомо про мирний план Трампа?