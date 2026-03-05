Председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук рассказал 24 Каналу, что курды – самая большая нация, которая не имеет своего государства. Они разбросаны между четырьмя странами на Ближнем Востоке. А в свое время США неоднократно сотрудничали с курдами в борьбе против общих врагов, а впоследствии пренебрегали интересами курдов. В определенный момент американцы фактически оставили их один на один против турецкой армии. Кто-то считает курдов "козырем" в рукаве Трампа, но вряд ли это так.

Чего добиваются Соединенные Штаты?

По словам Рыбачука, Соединенные Штаты и Израиль продолжают обстреливать Иран. Пока трудно понять, какую именно стратегию они выбрали. Иран на протяжении лет перенес многое под землю, поэтому есть вопрос, смогут ли США и Израиль уничтожить все важные объекты. О смене режима тоже не о чем говорить.

Американские эксперты говорят, что тактика ежедневной бомбардировки является очень дорогой. Также без присутствия наземных войск смена режима очень проблематична. На совести Трампа уже десятки тысяч жизней иранцев, которые вышли на улицы, потому что тот пообещал о помощи. И эти стражи Исламской революции фактически уничтожили их,

– сказал Рыбачук.

Сейчас трудно вспомнить случаи, когда военное вмешательство США для смены режима помогло построить что-то эффективное и успешное. Примеры Ливии, Сирии, Афганистана ярко об этом свидетельствуют.

Им нужно обеспечить возможность прихода демократических сил в Иране. Без этого ожидать военную победу или смену режима очень сложно. Уничтожать руководство – это эффектно. Но в Иране выстроена система, которая позволяет быстро заменять руководство. Кроме того, Иран превращает эту войну в религиозную,

– отметил Рыбачук.

Ситуация в Иране: последние новости