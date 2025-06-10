Хотя это отдельная проблема, сами беспорядки – тоже серьезный вопрос. В то же время подобные события уже неоднократно случались в истории США. В эфире 24 Канала политолог Владимир Фесенко сказал, что противоречия между центром и штатами гораздо серьезнее, поскольку могут привести к гражданской войне.

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Чем Трампу угрожают беспорядки в США

Как правило, по словам политолога, массовые беспорядки в США возникали в результате расовых конфликтов. Например, после жестокого задержания афроамериканцев местной полицией, которое иногда заканчивалось гибелью людей. Такие ситуации повторялись фактически каждые несколько лет. Для стабилизации ситуации часто привлекали Национальную гвардию.

Итак, нынешняя ситуация тревожная, но не критическая. Особенно учитывая, что борьбу с нелегальной миграцией поддерживает большинство американцев – даже часть демократов. Это, кстати, не играет против президента США Дональда Трампа.

Однако существует другая, более глубокая проблема – политическое противостояние между Дональдом Трампом и губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом, представителем Демократической партии. Это противостояние началось еще во время президентской кампании Трампа и обострилось в первые месяцы его каденции.

С тех пор наблюдается тенденция к конфликту между федеральной властью, которую возглавляет президент-республиканец, и штатами, где руководят демократы. На фоне нынешних протестов и мер по миграции, Калифорния выступила против привлечения Национальной гвардии, считая, что это лишь обостряет ситуацию.

Трампу не понравились именно такие призывы, а массовые беспорядки рано или поздно уладят,

– предположил Владимир Фесенко.

Трамп, со своей стороны, пытается укрепить роль федерального правительства, что вызывает сопротивление на уровне штатов. Здесь возникает серьезный институциональный вопрос, поскольку США являются федеративным государством, где власть и полномочия в значительной степени распределены между центром и штатами.

В отличие от Украины, где областные администрации подчиняются центральной власти, в США штаты имеют широкую автономию. Американская федерация исторически формировалась снизу, через делегирование полномочий центру. Однако на протяжении ХХ века, особенно после двух мировых войн и роста геополитической роли США, федеральная власть значительно усилилась.

Сегодня Трамп стремится к еще большей централизации, что вступает в противоречие с принципами американской демократии. Это не просто политический конфликт, а системный институциональный кризис.

Опасность заключается в том, что похожие процессы когда-то привели к гражданской войне в США в середине XIX века. Хотя сейчас предпосылок для такого сценария нет, политическое и институциональное противостояние между федеральной властью и отдельными штатами представляет серьезную угрозу для стабильности всей американской системы, а не только для Трампа.

Кстати, подобные конфликты возникали и во время президентства Джо Байдена. В частности, из-за вопроса нелегальной миграции, но тогда республиканские губернаторы, например губернатор Техаса, выступали против федерального правительства. Сейчас – ситуация обратная.