Хоча це окрема проблема, самі заворушення – теж серйозне питання. Водночас подібні події вже неодноразово траплялися в історії США. В етері 24 Каналу політолог Володимир Фесенко сказав, що суперечності між центром і штатами набагато серйозніші, оскільки можуть призвести до громадянської війни.

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Чим Трампу загрожують заворушення у США

Як правило, за словами політолога, масові заворушення у США виникали внаслідок расових конфліктів. Наприклад, після жорстокого затримання афроамериканців місцевою поліцією, яке іноді закінчувалося загибеллю людей. Такі ситуації повторювались фактично кожні кілька років. Для стабілізації ситуації часто залучали Національну гвардію.

Отже, нинішня ситуація тривожна, але не критична. Особливо враховуючи, що боротьбу з нелегальною міграцією підтримує більшість американців – навіть частина демократів. Це, до речі, не грає проти президента США Дональда Трампа.

Однак існує інша, глибша проблема – політичне протистояння між Дональдом Трампом і губернатором Каліфорнії Гевіном Ньюсомом, представником Демократичної партії. Це протистояння розпочалося ще під час президентської кампанії Трампа і загострилося в перші місяці його каденції.

З того часу спостерігається тенденція до конфлікту між федеральною владою, яку очолює президент-республіканець, і штатами, де керують демократи. На тлі нинішніх протестів і заходів щодо міграції, Каліфорнія виступила проти залучення Національної гвардії, вважаючи, що це лише загострює ситуацію.

Трампу не сподобалися саме такі заклики, а масові заворушення рано чи пізно владнають,

– припустив Володимир Фесенко.

Трамп, зі свого боку, намагається зміцнити роль федерального уряду, що викликає спротив на рівні штатів. Тут постає серйозне інституційне питання, оскільки США є федеративною державою, де влада і повноваження значною мірою розподілені між центром і штатами.

На відміну від України, де обласні адміністрації підпорядковуються центральній владі, у США штати мають широку автономію. Американська федерація історично формувалася знизу, через делегування повноважень центру. Однак упродовж ХХ століття, особливо після двох світових воєн і зростання геополітичної ролі США, федеральна влада значно посилилася.

Сьогодні Трамп прагне ще більшої централізації, що вступає в суперечність із принципами американської демократії. Це не просто політичний конфлікт, а системна інституційна криза.

Небезпека полягає в тому, що схожі процеси колись призвели до громадянської війни у США в середині XIX століття. Хоча наразі передумов для такого сценарію немає, політичне та інституційне протистояння між федеральною владою та окремими штатами становить серйозну загрозу для стабільності всієї американської системи, а не лише для Трампа.

До речі, подібні конфлікти виникали й під час президентства Джо Байдена. Зокрема, через питання нелегальної міграції, але тоді республіканські губернатори, як-от губернатор Техасу, виступали проти федерального уряду. Зараз – ситуація зворотна.