Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на New York Times. Сотни протестующих собрались в Вашингтоне, Сан-Франциско, Нью-Йорке, Бостоне и Чикаго.

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Американцы выступили против военной эскалации с Ираном

Возле Белого дома вышли по меньшей мере 200 человек. В Чикаго митингующие держали плакаты против войны, выступая за мирное решение конфликта.

Это худшее, что могло произойти,

– заявил протестующий в Чикаго, иранец по происхождению Али Тарок, комментируя авиаудары США по Ирану.

Масштаб протестов был заметно меньше, чем во время недавних акций на день рождения Дональда Трампа, но во многих городах активисты вышли несмотря на дождь и повышенные меры безопасности.

Фото: Tayfun Coskun

К слову, Трамп совершил ракетно-бомбовую атаку на ядерные объекты Ирана, что может привести к наземной операции или капитуляции иранского режима.

Атака на Иран является частью стратегии Трампа для укрепления своей внутриполитической позиции и демонстрации силы в международных отношениях.

Этот шаг может привести к восстановлению двухполярного мира, повышению цен на нефть и изменениям в геополитических альянсах.