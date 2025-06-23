Про це розповідає 24 Канал з посиланням на New York Times. Сотні протестувальників зібралися у Вашингтоні, Сан-Франциско, Нью-Йорку, Бостоні та Чикаго.

Читайте також МВФ попереджає про ризики для економіки після ударів США по Ірану

Американці виступили проти військової ескалації з Іраном

Біля Білого дому вийшли щонайменше 200 осіб. У Чикаго мітингарі тримали плакати проти війни, виступаючи за мирне вирішення конфлікту.

Це найгірше, що могло статися,

– заявив учасник протесту в Чикаго, іранець за походженням Алі Тарок, коментуючи авіаудари США по Ірану.

Масштаб протестів був помітно меншим, ніж під час нещодавніх акцій на день народження Дональда Трампа, але у багатьох містах активісти вийшли попри дощ і підвищені заходи безпеки.

Фото: Tayfun Coskun

До слова, Трамп здійснив ракетно-бомбову атаку на ядерні об'єкти Ірану, що може призвести до наземної операції або капітуляції іранського режиму.

Атака на Іран є частиною стратегії Трампа для зміцнення своєї внутрішньополітичної позиції та демонстрації сили в міжнародних відносинах.

Цей крок може призвести до відновлення двополярного світу, підвищення цін на нафту та змін у геополітичних альянсах.