Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус отметил в разговоре с 24 Каналом, что позиция Дональда Трампа по России изменилась также под влиянием других важных обстоятельств. К слову, в издании The Telegraph предполагают, что последние сдвиги в мирных переговорах свидетельствуют о том, что именно сейчас "мы ближе всего подошли к достижению полного прекращения огня" в войне в Украине с ее начала.

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Это могло повлиять на Трампа

Иван Ус заметил, что кадр, на котором президенты Украины и США разговаривают, сидя на стульях в базилике Святого Петра в Ватикане, стал фото дня для отдельных мировых изданий, и они даже вынесли его на обложки.

Все помнят предыдущий разговор Зеленского и Трампа в конце февраля 2025 года и скандал, который тогда произошел. Это была их первая встреча с тех пор. О чем они говорили, непонятно, но важен сам факт того, что этот разговор был,

– подчеркнул он.

После разговора с Зеленским президент США отметил в своем посте тот факт, что, возможно, Путин не хочет мира и тянет время.

Понятно, что Трамп несколько изменил риторику. Согласен с мнением многих экспертов, что обычно глобальные политические вопросы решаются не на официальных встречах, где присутствуют журналисты, а именно в таких частных разговорах,

– подчеркнул главный консультант Национального института стратегических исследований.

Во время таких встреч, по его словам, можно донести определенную информацию, которую не будут мгновенно комментировать все остальные, и на которую не надо публично реагировать. И это частично могло повлиять на Дональда Трампа.

Также изменилась еще одна ситуация, в которой США, вероятно, было нужно вмешательство Кремля, и что объясняло определенную пророссийскую риторику Соединенных Штатов Америки.

Вашингтон считал, что Москва поможет ему в давлении на Тегеран. А также, что Россия заберет все технологии по созданию ядерной бомбы у Ирана. Когда эти разговоры появились, израильские журналисты, сообщали, что Иран не согласится на это, и Трампу бесполезно надеяться, что такой сценарий сработает,

– объяснил Иван Ус.

Как известно, после встречи с Путиным спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф полетел в Оман, где вел переговоры с представителями Ирана. Возможно, что во время уже разговора с Зеленским Трамп имел отчет Уиткоффа, и, скорее всего, там было указано, что Иран не согласился передать России свои технологии.

Поэтому концепция, которую выстраивал Трамп, о том, что Россия будет способствовать решению вопроса на Ближнем Востоке, не сработала. Соответственно, по мнению Уса, теперь президенту США можно жестче относиться к России.

Напомним, что глава аналитически-адвокационной организации Центр совместных действий Олег Рыбачук, комментируя сообщение Трампа с критикой Путина, предупредил, что не стоит ожидать кардинального изменения мнения президента США относительно войны в Украине. По его мнению, нужно подождать несколько дней, ведь "трампология" показывает, что, когда Трамп резко возмущается на Путина, то на второй день он начинает упрекать Зеленского. Трамп, как утверждает Рыбачук, всегда маневрирует.