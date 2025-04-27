Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус зазначив у розмові з 24 Каналом, що позиція Дональда Трампа щодо Росії змінилась також під впливом інших важливих обставин. До слова, у виданні The Telegraph припускають, що останні зрушення у мирних переговорах свідчать про те, що саме зараз "ми найближче підійшли до досягнення повного припинення вогню" у війні в Україні з її початку.

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Це могло вплинути на Трампа

Іван Ус зауважив, що світлина, на якій президенти України та США розмовляють, сидячи на стільцях в базиліці Святого Петра у Ватикані, стала фото дня для окремих світових видань, і вони навіть винесли його на обкладинки.

Всі пам'ятають попередню розмову Зеленського та Трампа наприкінці лютого 2025 року і скандал, який тоді стався. Це була їхня перша зустріч з того часу. Про що вони говорили, незрозуміло, але важливий сам факт того, що ця розмова була,

– наголосив він.

Після розмови з Зеленським президент США відзначив у своєму пості той факт, що, можливо, Путін не хоче миру і тягне час.

Зрозуміло, що Трамп дещо змінив риторику. Погоджуюсь з думкою багатьох експертів, що зазвичай глобальні політичні питання вирішуються не на офіційних зустрічах, де присутні журналісти, а саме в таких приватних розмовах,

– підкреслив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Під час таких зустрічей, за його словами, можна донести певну інформацію, яку не будуть миттєво коментувати всі інші, і на яку не треба публічно реагувати. І це частково могло вплинути на Дональда Трампа.

Також змінилась ще одна ситуація, в якій США, імовірно, було потрібне втручання Кремля, і що пояснювало певну проросійську риторику Сполучених Штатів Америки.

Вашингтон вважав, що Москва допоможе йому у тиску на Тегеран. А також, що Росія забере усі технології щодо створення ядерної бомби в Ірану. Коли ці розмови з'явилися, ізраїльські журналісти, повідомляли, що Іран не погодиться на це, і Трампу марно сподіватися, що такий сценарій спрацює,

– пояснив Іван Ус.

Як відомо, після зустрічі з Путіним спецпредставник Трампа по Близькому Сходу Стів Віткофф полетів в Оман, де мав переговори з представниками Ірану. Можливо, що під час вже розмови із Зеленським Трамп мав звіт Віткоффа, і, скоріш за все, там було вказано, що Іран не погодився передати Росії свої технології.

Тому концепція, яку вибудовував Трамп, щодо того, що Росія сприятиме розв'язанню питання на Близькому Сході, не спрацювала. Відповідно, на думку Уса, тепер президенту США можна жорсткіше ставитись до Росії.

Нагадаємо, що голова аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій Олег Рибачук, коментуючи допис Трампа з критикою Путіна, попередив, що не варто очікувати кардинальної зміни думки президента США щодо війни в Україні. На його думку, потрібно почекати кілька днів, адже "трампологія" показує, що, коли Трамп різко обурюється на Путіна, то на другий день він починає дорікати Зеленському. Трамп, як стверджує Рибачук, завжди маневрує.