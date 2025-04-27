Политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко предположил в разговоре с 24 Каналом, произойдет ли кардинальное изменение переговорной стратегии Соединенных Штатов Америки. Также президент Польши Анджей Дуда, комментируя встречу Трампа и Зеленского на похоронах Папы Римского Франциска в Ватикане, выразил надежду, что особый дух, который там царит, может "вдохновить на новые решения и идеи, что помогут закончить эту войну".

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Проверенная временем тактика

Буряченко отметил, что существенных сдвигов в стратегии переговоров со стороны Трампа не произойдет. Однако встреча с Владимиром Зеленским навела для президента США фокус, который поможет ему достичь политического успеха.

Это может произойти благодаря сильной позиции Украины,

– подчеркнул политолог.

С одной стороны, из заявлений Трампа стало понятно, что с Украиной ему оказалось не так просто, как он мог себе раньше представить, она является субъектным государством, которое не прогнулось под Россию и не прогнется ни под кого другого.

С другой стороны, также есть возможность использовать автономную и решительную позицию "коалицию желающих".

"Эти два трека реализуются параллельно. Трамп написал пост после встречи с Зеленским для того, чтобы показать свою решимость Путину", – отметил исполнительный директор Международной ассоциации малых общин.

Обратите внимание! Сенатор-республиканец Линдси Грэм одобрительно отреагировал на намерение Дональда Трампа ввести новые санкции против России. Грэм напомнил об анонсированном им ранее двухпартийном законопроекте. Он предусматривает вторичные пошлины для стран, которые покупают российские энергоносители, если Россия не согласится на справедливый мир.

Если президент США уже называет вещи своими именами, говоря, что Путин просто вводит его за нос, не желая завершать войну и вести конструктивный разговор, то Трамп очень скоро может, по словам Буряченко, во-первых, выйти из переговорного процесса. Это будет иметь катастрофические последствия для России.

Во-вторых, США могут наложить на Россию очень серьезные санкции, которые на фоне того, что происходит, могут еще больше сузить экономический люфт возможностей для повторного российского нападения как на Украину, так и на Европейский Союз.

Трамп своим постом и решительными действиями подталкивает Россию к принятию тех условий, которые он выдвигает в этом переговорном процессе,

– отметил Алексей Буряченко.

Эта тактика президента США уже является проверенной временем и взвешенной. Для Украины и европейцев самое главное в этом переговорном процессе, по мнению политолога, чтобы не были перейдены наши "красные линии". А также чтобы прекращение огня, которое может быть согласовано, не было нагружено дополнительными политическими "хотелками" со стороны России.

В то же время Украина может быть не против, если Трампу действительно удастся достичь перемирия в войне, и он покажет это как свою большую победу на 100 дней после инаугурации.

Для Киева важно, по словам Буряченко, чтобы мир был действительно устойчивым, и чтобы были согласованы соответствующие гарантии безопасности следующего не нападения России. Все остальные аспекты этого переговорного процесса можно будет обсудить, когда наступит перемирие и перестанут погибать мирные люди.

Напомним, что после встречи с президентом Зеленским 26 апреля Трамп написал пост, в котором отметил, что "у Путина не было никаких причин" для того, чтобы в течение последних нескольких дней наносить ракетные удары по гражданским районам, городам и поселкам Украины. Трамп отметил, что это заставляет его думать, что, вероятно, Путин "не хочет остановить войну" и "просто играет" с ним. Соответственно, по словам президента США, с Путиным "надо бороться иначе, с помощью банковских или вторичных санкций".