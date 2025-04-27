Політолог та виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко припустив у розмові з 24 Каналом, чи відбудеться кардинальна зміна перемовної стратегії Сполучених Штатів Америки. Також президент Польщі Анджей Дуда, коментуючи зустріч Трампа та Зеленського на похороні Папи Римського Франциска у Ватикані, висловив сподівання, що особливий дух, який там панує, може "надихнути на нові рішення та ідеї, що допоможуть закінчити цю війну".

До теми "Заяви Трампа свідчать, що перемир'я може бути близьке як ніколи", – The Telegraph

Перевірена часом тактика

Буряченко зауважив, що суттєвих зрушень у стратегії переговорів з боку Трампа не відбудеться. Проте зустріч з Володимиром Зеленським навела для президента США фокус, який допоможе йому досягнути політичного успіху.

Це може статися завдяки сильній позиції України,

– підкреслив політолог.

С одного боку, із заяв Трампа стало зрозуміло, що з Україною йому виявилось не так просто, як він міг собі раніше уявити, вона є суб'єктною державою, яка не прогнулася під Росію і не прогнеться ні під кого іншого.

З іншого боку, також є можливість використати автономну та рішучу позицію "коаліцію охочих".

"Ці два треки реалізуються паралельно. Трамп написав пост після зустрічі з Зеленським для того, щоб показати свою рішучість Путіну", – наголосив виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад.

Зверніть увагу! Сенатор-республіканець Ліндсі Грем схвально відреагував на намір Дональда Трампа запровадити нові санкції проти Росії. Грем нагадав про анонсований ним раніше двопартійний законопроєкт. Він передбачає вторинні мита для країн, які купують російські енергоносії, якщо Росія не погодиться на справедливий мир.

Якщо президент США вже називає речі своїми іменами, кажучи, що Путін просто вводить його за носа, не бажаючи завершувати війну і вести конструктивну розмову, то Трамп дуже скоро може, за словами Буряченко, по-перше, вийти з перемовного процесу. Це матиме катастрофічним наслідком для Росії.

По-друге, США можуть накласти на Росію дуже серйозні санкції, які на тлі того, що відбувається, можуть ще більше звузити економічний люфт можливостей для повторного російського нападу як на Україну, так і на Європейський Союз.

Трамп своїм постом та рішучими діями підштовхує Росію до прийняття тих умов, які він висуває в цьому перемовному процесі,

– відзначив Олексій Буряченко.

Ця тактика президента США вже є перевіреною часом та виваженою. Для України та європейців найголовніше в цьому перемовному процесі, на думку політолога, щоб не були перейдені наші "червоні лінії". А також щоб припинення вогню, яке може бути узгоджене, не було навантажено додатковими політичними "хотєлками" з боку Росії.

Водночас Україна може бути не проти, якщо Трампу дійсно вдасться досягти перемир'я у війні, і він покаже це як свою велику перемогу на 100 днів після інавгурації.

Для Києва важливо, за словами Буряченка, щоб мир був дійсно сталим, і щоб були узгоджені відповідні гарантії безпеки наступного не нападу Росії. Всі інші аспекти цього перемовного процесу можна буде обговорити, коли настане перемир'я і перестануть гинули мирні люди.

Нагадаємо, що після зустрічі з президентом Зеленським 26 квітня Трамп написав пост, в якому наголосив, що "у Путіна не було жодних причин" для того, щоб протягом останніх кількох днів завдавати ракетних ударів по цивільних районах, містах і селищах України. Трамп зазначив, що це змушує його думати, що, імовірно, Путін "не хоче зупинити війну" і "просто грає" з ним. Відповідно, за словами президента США, з Путіним "треба боротися інакше, за допомогою банківських або вторинних санкцій".