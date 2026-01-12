Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал политический эксперт и доктор философии Андрей Городницкий, подчеркнув, что Владимир Путин не дает адекватного ответа на геополитические вызовы в отношении России. Городницкий объяснил, что все это может привести к катастрофе.

Как Россия могла бы помочь Мадуро?

Политический эксперт отметил, что Россия после событий в Венесуэле, когда США задержали президента страны Николаса Мадуро и судят его, а Кремль не сделал соответствующих шагов, чтобы защитить своего союзника, окончательно потеряла свой авторитет в этом регионе.

Это стопроцентно доказанный факт, по мнению доктор философии, потому что россияне могли отправлять туда войска, но ограничились, отправив в Венесуэлу немного вооружения, "вагнеров", но все это ни на что не повлияло и совсем ни к чему не привело.

Сейчас не появилось даже ни одного адекватного комментария с российской стороны по ситуации в Венесуэле. То, что озвучивают высшие российские чиновники, мягко говоря, очень смешно,

– объяснил он.

Российские военные, по его словам, уже насмехаются над Владимиром Путиным, который в последние недели вообще нигде не появляется – его показали только в церкви. Он не дал адекватных комментариев по очень резонансным событиям.

Это касается и ситуации в Венесуэле, и захвата танкеров российского "теневого флота" американцами. Более того, Дональд Трамп говорит, что это только начало. США будут делать гораздо больше в этом направлении, ведь санкции действуют, и нужно больше таких танкеров с нефтью, которую они потом будут продавать и зарабатывать на этом деньги. И никакого ответа России, как отметил политический эксперт, нет.

Обратите внимание! Политолог Олег Лесной считает, что удар Россией "Орешником" по Львовской области – это результат накопленных невысказанных ответов Путина на последние события. Сначала США задержали Мадуро, после высадились на российских танкерах, но Путин не ответил на это. По мнению Лесного, "долгое молчание накопилось и вылилось в удар "Орешником".

Это означает, что Россия почти окончательно потеряла свой геополитический статус в мире как одного из крупнейших лидеров мира, а получила статус локального лидера. Она еще имеет определенные возможности, как подчеркнул он, влиять на те или иные страны, которые окружают ее, но это максимум. И в то же время это влияние остается на довольно низком уровне, пока идет война.

К тому же еще неизвестно, как война в Украине завершится, потому что проигрыш России будет означать, что она может потерять все, что было наработано за десятки лет, еще во времена Советского Союза, начиная с окончания Второй мировой войны и до настоящего времени,

– отметил Андрей Городницкий.

Он добавил, что это будет катастрофой для России. Однако Кремль не сможет ничего с этим сделать, потому что он погряз в войне в Украине.

Какие события в мире затронули интересы России?