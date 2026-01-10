Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной, отметив, что сейчас для России наступили плохие времена. Ей не удается манипулировать Дональдом Трампом, чтобы тот давил на Украину.

Почему Путин именно сейчас атаковал Украину "Орешником"?

Политолог отметил, что атака "Орешником" – это сигнал от Путина. Пока Украина демонстрирует готовность к миру и прилагает усилия к конструктивному и реалистичному мирному процессу, Кремль делает действительно бессмысленные действия.

Я считаю, что когда Путин пугает ядеркой или запускает "Орешник", это значит, что у него не все хорошо. Ему не удается убедить Трампа давить на Украину и заставить ее к капитуляции,

– подчеркнул он.

Сначала россиянам удалось продвинуть американцам свой мирный план из 28 пунктов, который содержал жесткие требования к Украине. Однако потом все пошло не так, как хотела Москва, в частности начали страдать диктаторы, то есть Николас Мадуро, которого США задержали и вывезли из Венесуэлы. Российский диктатор никак не отреагировал публично на это.

Кроме того, Путин даже ничего не сказал, когда США высадились на российских танкерах. Лесной добавил, что такое долгое молчание накопилось и вылилось в удар "Орешником". Диктор в очередной раз показал, что он стремится, чтобы все было так, как того хочет Россия.

Атака "Орешником": детали