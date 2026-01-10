Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний, зауваживши, що наразі для Росії настали погані часи. Їй не вдається маніпулювати Дональдом Трампом, щоб той тиснув на Україну.

Чому Путін саме зараз атакував Україну "Орешником"?

Політолог зазначив, що атака "Орешником" – це сигнал від Путіна. Поки Україна демонструє готовність до миру та докладає зусилля до конструктивного та реалістичного мирного процесу, Кремль робить справді безглузді дії.

Я вважаю, що коли Путін лякає ядеркою або запускає "Орешник", це значить, що у нього не все добре. Йому не вдається переконати Трампа тиснути на Україну і змусити її до капітуляції,

– наголосив він.

Спершу росіянам вдалось просунути американцям свій мирний план з 28 пунктів, який містив жорсткі вимоги до України. Однак потім все пішло не так, як хотіла Москва, зокрема почали страждати диктатори, тобто Ніколас Мадуро, якого США затримали та вивезли з Венесуели. Російський диктатор ніяк не відреагував публічно на це.

Крім того, Путін навіть нічого не сказав, коли США висадились на російських танкерах. Лісний додав, що таке довге мовчання накопичилось і вилилось в удар "Орешником". Диктор вкотре показав, що він прагне, аби все було так, як того хоче Росія.

