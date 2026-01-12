Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив політичний експерт та доктор філософії Андрій Городницький, наголосивши, що Володимир Путін не дає адекватної відповіді на геополітичні виклики щодо Росії. Городницький пояснив, що все це може призвести до катастрофи.

Як Росія могла б допомогти Мадуро?

Політичний експерт зауважив, що Росія після подій у Венесуелі, коли США затримали президента країни Ніколаса Мадуро та судять його, а Кремль не зробив відповідних кроків, щоб захисти свого союзника, остаточно втратила свій авторитет у цьому регіоні.

Це стовідсотково доведений факт, на думку доктор філософії, тому що росіяни могли відправляти туди війська, але обмежились, надіславши до Венесуели трохи озброєння, "вагнерів", але все це ні на що не вплинуло і зовсім ні до чого не призвело.

Зараз не з'явилось навіть жодного адекватного коментаря з російського боку щодо ситуації у Венесуелі. Те, що озвучують вищі російські посадовці, м'яко кажучи, дуже смішно,

– пояснив він.

Російські воєнкори, за його словами, вже насміхаються з Володимира Путіна, який в останні тижні взагалі ніде не з'являється – його показали лише у церкві. Він не дав адекватних коментарів щодо дуже резонансних подій.

Це стосується і ситуації у Венесуелі, і захоплення танкерів російського "тіньового флоту" американцями. Ба більше, Дональд Трамп говорить, що це лише початок. США будуть робити набагато більше у цьому напрямку, адже санкції діють, і потрібно більше таких танкерів з нафтою, яку вони потім будуть продавати і заробляти на цьому кошти. І жодної відповіді Росії, як наголосив політичний експерт, немає.

Зверніть увагу! Політолог Олег Лісний вважає, що удар Росією "Орешником" по Львівщині – це результат накопичених невисловлених відповідей Путіна на останні події. Спершу США затримали Мадуро, після висадились на російських танкерах, але Путін не відповів на це. На думку Лісного, "довге мовчання накопичилось і вилилось в удар "Орешником".

Це означає, що Росія майже остаточно втратила свій геополітичний статус у світі як одного з найбільших лідерів світу, а отримала статус локального лідера. Вона ще має певні можливості, як підкреслив він, впливати на ті чи інші країни, які оточують її, але це максимум. І водночас цей вплив залишається на доволі низькому рівні, поки триває війна.

До того ж ще невідомо, як війна в Україні завершиться, тому що програш Росії означатиме, що вона може втратити все, що було напрацьовано за десятки років, ще за часів Радянського Союзу, починаючи із закінчення Другої світової війни і до теперішнього часу,

– відзначив Андрій Городницький.

Він додав, що це буде катастрофою для Росії. Проте Кремль не зможе нічого з цим зробити, тому що він загруз у війні в Україні.

Які події у світі зачепили інтереси Росії?