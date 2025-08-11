Без силовой поддержки европейская дипломатия рискует стать символической. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

Какова роль Европы в урегулировании войны в Украине?

Накануне запланированной 15 августа встречи президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина растут опасения относительно будущих переговоров. Существует риск, что они могут обойти интересы Киева и ослабить роль Европы в переговорах.

Планы создать многонациональные силы под руководством Великобритании и Франции для мониторинга соблюдения перемирия в Украине еще далеки от воплощения.

Нереалистичной выглядит и идея британского премьера Кира Стармера о 64 тысячах военных на местах, ведь сейчас большинство стран отказываются отправлять свои войска, или готовы выделить лишь небольшие подразделения. По предположениям аналитиков, собрать даже 25 тысяч бойцов будет чрезвычайно сложно.

Кремль уже предупредил, что не допустит присутствия западных военных в Украине, угрожая "глобальными последствиями". Даже при условии гипотетического согласия Путина, члены ЕС сомневаются, что смогут выделить обещанные силы.

Обратите внимание! За июнь 2025 года европейская помощь Украине впервые превзошла поддержку от США (72 миллиарда евро против 65 миллиардов евро), львиная доля этой помощи идет именно на закупку американского оружия. При этом США поставляют Украине современные системы вооружений, включая системы ПВО и высокоточные боеприпасы.

По словам Владимира Зеленского, около 40% оружия для Украины поступает из США, примерно треть производится в самой стране, а менее 30% – из Европы. Между тем Россия опирается на собственный ВПК и партнеров в Китае, Иране и КНДР, которая только за последний год поставила миллионы снарядов.

Евросоюз уже принял 14 пакетов санкций, заморозил более 200 миллиардов евро активов Центробанка России и сократил импорт российских энергоносителей. Но Москва адаптировалась, расширив торговлю с Азией и странами Глобального Юга.

Европа могла бы использовать "размораживание" части этих активов как рычаг в переговорах, однако это зависит от того, признает ли Путин дипломатический путь выгоднее продолжения боевых действий.

Что известно о мирных переговорах?

Вашингтон и Москва озвучивали различные версии условий возможного прекращения огня. Все они предусматривают вывод украинских войск с территорий Донецкой области, которые остаются под контролем Киева.

Предложения Путина по "территориальному обмену" Киев отверг, подчеркнув, что Конституция Украины не позволяет отказываться ни от одной части государственной территории. Зеленский также заявил, что попытки повторить сценарий аннексии Крыма не будут иметь успеха.

Европейские дипломаты откровенно говорят о риске быть "примечанием в истории", если главные договоренности по войне в Украине будут приниматься без их участия. В Париже, Берлине и Лондоне считают тревожным сигналом, что нынешняя администрация США, возможно, не рассматривает захват чужих территорий как критическую проблему.