Без силової підтримки європейська дипломатія ризикує стати символічною. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Times.

Яка роль Європи у врегулюванні війни в Україні?

Напередодні запланованої 15 серпня зустрічі президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Володимира Путіна зростають побоювання щодо майбутніх перемовин. Існує ризик, що вони можуть обійти інтереси Києва та послабити роль Європи в переговорах.

Плани створити багатонаціональні сили під керівництвом Великої Британії та Франції для моніторингу дотримання перемир'я в Україні ще далекі від втілення.

Нереалістичною виглядає й ідея британського прем'єра Кіра Стармера про 64 тисячі військових на місцях, адже наразі більшість країн відмовляються відправляти свої війська, або ж готові виділити лише невеликі підрозділи. За припущеннями аналітиків, зібрати навіть 25 тисяч бійців буде надзвичайно складно.

Кремль уже попередив, що не допустить присутності західних військових в Україні, погрожуючи "глобальними наслідками". Навіть за умови гіпотетичної згоди Путіна, члени ЄС сумніваються, що зможуть виділити обіцяні сили.

Зверніть увагу! За червень 2025 року європейська допомога Україні вперше перевершила підтримку від США (72 мільярди євро проти 65 мільярдів євро), левова частка цієї допомоги йде саме на закупівлю американської зброї. При цьому США поставляють Україні сучасні системи озброєнь, включно з системами ППО та високоточними боєприпасами.

За словами Володимира Зеленського, близько 40% зброї для України надходить зі США, приблизно третина виробляється в самій країні, а менше 30% – із Європи. Тим часом Росія спирається на власний ВПК і партнерів у Китаї, Ірані та КНДР, яка лише за останній рік поставила мільйони снарядів.

Євросоюз уже ухвалив 14 пакетів санкцій, заморозив понад 200 мільярдів євро активів Центробанку Росії та скоротив імпорт російських енергоносіїв. Але Москва адаптувалася, розширивши торгівлю з Азією та країнами Глобального Півдня.

Європа могла б використати "розморожування" частини цих активів як важіль у переговорах, проте це залежить від того, чи визнає Путін дипломатичний шлях вигіднішим за продовження бойових дій.

Що відомо про мирні переговори?

Вашингтон і Москва озвучували різні версії умов можливого припинення вогню. Усі вони передбачають виведення українських військ з територій Донецької області, які залишаються під контролем Києва.

Пропозиції Путіна щодо "територіального обміну" Київ відкинув, підкресливши, що Конституція України не дозволяє відмовлятися від жодної частини державної території. Зеленський також заявив, що спроби повторити сценарій анексії Криму не матимуть успіху.

Європейські дипломати відверто говорять про ризик бути "приміткою в історії", якщо головні домовленості щодо війни в Україні ухвалюватимуться без їхньої участі. У Парижі, Берліні та Лондоні вважають тривожним сигналом, що нинішня адміністрація США, можливо, не розглядає захоплення чужих територій як критичну проблему.