Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на экспертов, которые работают в сфере обнаружения и нейтрализации беспилотников.

Действительно ли США настолько уязвимы?

Война в Украине и конфликты на Ближнем Востоке фактически изменили современное представление о ведении боевых действий. Дроны стали одним из ключевых видов оружия, которое способно наносить серьезные потери даже при сравнительно низкой стоимости производства.

Кристиан Брост, генеральный менеджер американского подразделения Robin Radar, заявил, что США имеют серьезные проблемы с готовностью к таким угрозам. Компания производит радары для обнаружения дронов, которые используются Украиной и союзниками США.

По его словам, когда он начал работать в сфере борьбы с дронами в 2024 году, то считал, что Соединенные Штаты уже имеют эффективные решения для противодействия беспилотникам. Однако нынешняя ситуация, как утверждает специалист, свидетельствует о другом.

То, что я вижу в США, не так. Я бы откровенно сказал, что мы, вероятно, отстаем от Европы, когда речь идет о внедрении технологий борьбы с дронами. А проблема США заключается в том, что только высокие элитные правоохранительные организации, которые защищают очень важную инфраструктуру, имеют хоть какие-то технологии обнаружения дронов,

– подчеркнул Брост.

Подобные предупреждения также озвучили в австралийской компании DroneShield, которая работает в Украине и специализируется на технологиях противодействия беспилотникам. Ее системы способны выявлять, отслеживать и подавлять дроны через блокирование радиосигналов.

Генеральный директор американского подразделения DroneShield Мэтт МакКренн заявил, что в США только начинают осознавать масштабы проблемы.

По его словам, дроны представляют опасность не только для военных баз, но и для аэропортов, энергетической инфраструктуры, дата-центров и массовых мероприятий.

"Нам точно нужно расширить наше мышление относительно потенциальных угроз и того, как мы защищаемся от них", – подчеркнул руководитель DroneShield.

Business Insider отмечает, что подобные опасения все чаще звучат и в Европе. В частности, комиссар Европейского Союза по вопросам обороны Андрюс Кубилюс ранее предупреждал, что страны ЕС также не полностью готовы к новым дроновым угрозам.

Мы не готовы выявлять российские дроны и уничтожать их экономически эффективными средствами,

– заявлял Кубилюс.

Почему украинский опыт с дронами стал самым передовым в мире?

Украина все увереннее перехватывает инициативу в "войне дронов" против России и наносит удары по стратегическим объектам в глубоком тылу врага.

Аналитики отмечают, что последние атаки украинских беспилотников по Москве и Московской области стали одними из самых масштабных с начала полномасштабной войны. В частности, под ударами оказался Московский нефтеперерабатывающий завод, работу которого, по сообщениям, временно останавливали после атаки.

Украина активно наращивает возможности ударов не только дальнобойными дронами, но и беспилотниками средней дальности. По оценкам Atlantic Council, именно зона от 20 до 200 километров от линии фронта является критически важной для российской логистики и систем противовоздушной обороны.

В отчете также обратили внимание, что даже сокращенное празднование Дня Победы в Москве свидетельствует о росте беспокойства Кремля из-за украинских атак. Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил: "Результат очевиден: давление на Украину стабилизировалось, тогда как давление на Россию выросло".