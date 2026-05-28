Про це повідомляє Business Insider із посиланням на експертів, які працюють у сфері виявлення та нейтралізації безпілотників.

Чи справді США настільки вразливі?

Війна в Україні та конфлікти на Близькому Сході фактично змінили сучасне уявлення про ведення бойових дій. Дрони стали однією з ключових видів зброї, яка здатна завдавати серйозних втрат навіть за порівняно низької вартості виробництва.

Крістіан Брост, генеральний менеджер американського підрозділу Robin Radar, заявив, що США мають серйозні проблеми із готовністю до таких загроз. Компанія виробляє радари для виявлення дронів, які використовуються Україною та союзниками США.

За його словами, коли він почав працювати у сфері боротьби з дронами у 2024 році, то вважав, що Сполучені Штати вже мають ефективні рішення для протидії безпілотникам. Однак нинішня ситуація, як стверджує фахівець, свідчить про інше.

Те, що я бачу в США, не так. Я б відверто сказав, що ми, ймовірно, відстаємо від Європи, коли йдеться про впровадження технологій боротьби з дронами. А проблема США полягає в тому, що лише найвищі елітні правоохоронні організації, які захищають дуже важливу інфраструктуру, мають хоч якісь технології виявлення дронів,

– наголосив Брост.

Подібні попередження також озвучили в австралійській компанії DroneShield, яка працює в Україні та спеціалізується на технологіях протидії безпілотникам. Її системи здатні виявляти, відстежувати та придушувати дрони через блокування радіосигналів.

Генеральний директор американського підрозділу DroneShield Метт МакКренн заявив, що у США лише починають усвідомлювати масштаби проблеми.

За його словами, дрони становлять небезпеку не лише для військових баз, а й для аеропортів, енергетичної інфраструктури, дата-центрів та масових заходів.

"Нам точно потрібно розширити наше мислення щодо потенційних загроз і того, як ми захищаємося від них", – підкреслив керівник DroneShield.

Business Insider зазначає, що подібні побоювання дедалі частіше лунають і в Європі. Зокрема, комісар Європейського Союзу з питань оборони Андрюс Кубілюс раніше попереджав, що країни ЄС також не повністю готові до нових дронових загроз.

Ми не готові виявляти російські дрони та знищувати їх економічно ефективними засобами,

– заявляв Кубілюс.

Чому український досвід з дронами став найпередовішим у світі?

Україна дедалі впевненіше перехоплює ініціативу у "війні дронів" проти Росії та завдає ударів по стратегічних об'єктах у глибокому тилу ворога.

Аналітики зазначають, що останні атаки українських безпілотників по Москві та Московській області стали одними з наймасштабніших від початку повномасштабної війни. Зокрема, під ударами опинився Московський нафтопереробний завод, роботу якого, за повідомленнями, тимчасово зупиняли після атаки.

Україна активно нарощує можливості ударів не лише далекобійними дронами, а й безпілотниками середньої дальності. За оцінками Atlantic Council, саме зона від 20 до 200 кілометрів від лінії фронту є критично важливою для російської логістики та систем протиповітряної оборони.

У звіті також звернули увагу, що навіть скорочене святкування Дня Перемоги у Москві свідчить про зростання занепокоєння Кремля через українські атаки. Колишній глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив: "Результат очевидний: тиск на Україну стабілізувався, тоді як тиск на Росію зріс".