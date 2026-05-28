В разговоре с 24 Каналом американистка, политолог Александра Филиппенко объяснила, с чем связана странная риторика действий Дональда Трампа и какая главная цель. К слову, сам Кук сообщил, что оргкомитет форума и Госдепартамент США уже подтвердили его участие в пленарном заседании и выступлении Владимира Путина.

Интересно Экс-чиновник Госдепа США назвал переговорщика, которому больше всего будет доверять Путин

Почему Трамп отправляет своего чиновника на форум в Россию?

По словам Филиппенко, американский президент отправляет чиновника из своей администрации на Экономический форум в Россию, чтобы задобрить Владимира Путина. В частности, чтобы показать потенциал заключения экономических соглашений. Именно об этом постоянно говорит Дональд Трамп.

Люди, которые в течение жизни применяют одинаковые методы для заключения сделок, достигают своих целей одинаковым способом и привыкли, что это работает, им очень сложно переключить тумблер и начать действовать иначе,

– сказала Филипенко.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Кажется, сейчас Трамп продолжает действовать по своей стандартной схеме. То есть говорить Путину, мол, необходимо достичь по крайней мере прекращения огня и только тогда можно соглашения заключать. Однако Кремль выступает категорически против этого.

Обратите внимание! Петербургский международный экономический форум – ежегодное российское бизнес-мероприятие, которое проводят в Санкт-Петербурге с 1997 года. После начала полномасштабного вторжения России против Украины форум в значительной степени потерял поддержку западных партнеров и инвесторов. Сейчас основными участниками мероприятия преимущественно являются представители стран Азии, Африки и Ближнего Востока.

Что задумал Трамп: смотрите видео

Кто такой Родни Мимс Кук?

Родни Мимс Кук в январе 2026 года возглавил Федеральную комиссию США по изящным искусствам. Он основал Национальный фонд памятников США, а также является специалистом по русскому культурному наследию во Всемирном фонде памятников.

В прошлом Кук участвовал в реставрации Воскресенского Новоиерусалимского собора в России. Также он выступал в российском посольстве в Вашингтоне и проводил лекции в Кремле, Ясной Поляне и музее-усадьбе "Архангельское".

Ранее президент Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи заявлял, что в 2026 году Петербургский международный экономический форум может собрать больше американских компаний, чем за предыдущие три года.

В то же время, по его словам, присутствие американского бизнеса в России все еще не достигло уровня, который был до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.