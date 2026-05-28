У розмові з 24 Каналом американістка, політологиня Олександра Філіппенко пояснила, з чим повʼязана дивна риторика дій Дональда Трампа та яка головна мета. До слова, сам Кук повідомив, що оргкомітет форуму та Держдепартамент США вже підтвердили його участь у пленарному засіданні та виступі Володимира Путіна.

Чому Трамп відправляє свого чиновника на форум у Росію?

За словами Філіппенко, американський президент відправляє чиновника зі своєї адміністрації на Економічний форум в Росію, щоб задобрити Володимира Путіна. Зокрема, щоб показати потенціал укладання економічних угод. Саме про це постійно говорить Дональд Трамп.

Люди, які протягом життя застосовують однакові методи для укладання угод, досягають своїх цілей однаковим способом і звикли, що це працює, їм дуже складно переключити тумблер й почати діяти інакше,

– мовила Філіпенко.

Здається, зараз Трамп продовжує діяти по своїй стандартній схемі. Тобто казати Путіну, мовляв, необхідно досягти принаймні припинення вогню і лише тоді можна угоди укладати. Однак Кремль виступає категорично проти цього.

Зверніть увагу! Петербурзький міжнародний економічний форум – щорічний російський бізнес-захід, який проводять у Санкт-Петербурзі з 1997 року. Після початку повномасштабного вторгнення Росії проти України форум значною мірою втратив підтримку західних партнерів та інвесторів. Нині основними учасниками заходу переважно є представники країн Азії, Африки та Близького Сходу.

Хто такий Родні Мімс Кук?

Родні Мімс Кук у січні 2026 року очолив Федеральну комісію США з витончених мистецтв. Він заснував Національний фонд пам’яток США, а також є фахівцем із російської культурної спадщини у Всесвітньому фонді пам’яток.

У минулому Кук долучався до реставрації Воскресенського Новоієрусалимського собору в Росії. Також він виступав у російському посольстві у Вашингтоні та проводив лекції у Кремлі, Ясній Поляні й музеї-садибі «Архангельське».

Раніше президент Американської торгової палати в Росії Роберт Ейджі заявляв, що у 2026 році Петербурзький міжнародний економічний форум може зібрати більше американських компаній, ніж за попередні три роки.

Водночас, за його словами, присутність американського бізнесу в Росії все ще не досягла рівня, який був до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.