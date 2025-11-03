Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко объяснил 24 Каналу, что это не означает прекращение санкций или поддержки. Асимметричные действия Украины, включая возможную передачу Tomahawk, сигнализируют о намерении довести Путина до правильной дипломатической кондиции через давление.

Почему дипломатические шаги Трампа не сработали?

Трамп совершил несколько дипломатических шагов, которые не принесли успеха.

Во-первых, инициатива о встрече с Путиным в Будапеште. Из-за позиции России и ультимативных требований, направленные в непубличном меморандуме, встречу пришлось отложить на неопределенный срок. Параллельно снова актуализировалась турецкая площадка, по крайней мере информационно.

Во-вторых, встреча Трампа с Си Цзиньпином. Если раньше ожидалось их общение в Южной Корее, теперь оно перенесено на апрель следующего года в Китай. Си не дал необходимого сигнала о деэскалации и прекращении российской агрессии.

Трамп фактически показал, что дипломатические ресурсы для быстрого давления на Путина пока исчерпаны. Когда его спросили о передаче ракет, он ответил что, таких планов нет. Однако добавил "пока" – это чеховское ружье висит на стене и может выстрелить,

– подчеркнул Чаленко.

Информация о том, что Пентагон якобы согласовал возможную передачу Tomahawk Украине, появилась не случайно. Это произошло перед встречей Трампа и Зеленского и выглядит как контролируемый слив информации.

Трамп осознает, что Россия будет продолжать наступательные действия. В то же время его заявление о необходимости "дать продолжить воевать" – это определенный сигнал для Кремля, что асимметричные шаги будут продолжаться.

"Путина будут доводить до правильной дипломатической кондиции через дальнейшие действия ресурсами, которые есть в распоряжении Украины и которые будут наращиваться. Речь идет об атаках беспилотников и комбинированных ударах с использованием украинских ракет", – подчеркнул Чаленко.

Что известно о заявлениях Трампа относительно войны в Украине?