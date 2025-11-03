Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко пояснив 24 Каналу, що це не означає припинення санкцій чи підтримки. Асиметричні дії України, включно з можливою передачею Tomahawk, сигналізують про намір довести Путіна до правильної дипломатичної кондиції через тиск.

Чому дипломатичні кроки Трампа не спрацювали?

Трамп здійснив кілька дипломатичних кроків, які не принесли успіху.

По-перше, ініціатива про зустріч із Путіним у Будапешті. Через позицію Росії та ультимативні вимоги, надіслані у непублічному меморандумі, зустріч довелося відкласти на невизначений термін. Паралельно знову актуалізувався турецький майданчик, принаймні інформаційно.

По-друге, зустріч Трампа із Сі Цзіньпіном. Якщо раніше очікувалося їхнє спілкування в Південній Кореї, тепер його перенесено на квітень наступного року в Китай. Сі не дав необхідного сигналу щодо деескалації та припинення російської агресії.

Трамп фактично показав, що дипломатичні ресурси для швидкого тиску на Путіна наразі вичерпані. Коли його запитали про передачу ракет, він відповів що, таких планів немає. Проте додав "поки що" – ця чехівська рушниця висить на стіні й може вистрілити,

– підкреслив Чаленко.

Інформація про те, що Пентагон нібито погодив можливу передачу Tomahawk Україні, з’явилась не випадково. Це сталося перед зустріччю Трампа і Зеленського і виглядає як контрольований злив інформації.

Трамп усвідомлює, що Росія продовжуватиме наступальні дії. Водночас його заява про необхідність "дати продовжити воювати" – це певний сигнал для Кремля, що асиметричні кроки триватимуть.

"Путіна доводитимуть до правильної дипломатичної кондиції через подальші дії ресурсами, які є в розпорядженні України і які нарощуватимуться. Мова йде про атаки безпілотників та комбіновані удари з використанням українських ракет", – наголосив Чаленко.

Що відомо про заяви Трампа щодо війни в Україні?