Об этом он, в частности, рассказал в интервью для NewsNation. Свои планы на остров американский президент обсуждал и во время брифинга в Белом доме, детали передает CNN.

Для чего Штатам Гренландия?

Глава Белого дома подчеркнул, что эта территория расположена в ключевом месте для обороны США, а также для безопасности всего мира.

Например, мы строим "Золотой купол"... если кто-то захочет стрелять ракетами, он собьет их с воздуха, как спички,

– заявил он, подчеркивая потенциал острова в арктическом регионе.

На вопрос журналистов, насколько далеко он готов зайти для приобретения Гренландии, Трамп ответил лаконично: "Вы узнаете".

Несмотря на критику, президент заверил, что сможет достичь соглашения, и выразил убеждение, что гренландцы, которые сейчас выступают против присоединения к США, изменят мнение после личного разговора с ним.

Я еще не разговаривал с ними. Но когда поговорю, уверен – они будут в восторге,

– добавил Трамп.

Эти комментарии прозвучали в контексте массовых протестов на острове, где тысячи жителей вышли на улицы, протестуя против возможной продажи территории. Один из участников акции заявил: "Мы не продаемся". Несмотря на четкую позицию местного населения, Трамп продолжает настаивать на идее интеграции Гренландии в Соединенные Штаты.

В то же время президент опроверг слухи о коммерческих планах по острову, отметив что это огромная территория с суровой климатической зоной, поэтому Штаты не будут возводить там масштабные проекты недвижимости.

Реакция на международной арене также не заставила себя ждать. Премьер-министр Канады Марк Карни во время выступления в Швейцарии резко раскритиковал ситуацию, заявив о "разрыве" в мировом порядке из-за таких действий США.

Интересно! Недавно Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы самостоятельно ликвидировать "российскую угрозу" в районе Гренландии, поскольку Дания, по его мнению, в течение последних 20 лет не смогла эффективно справиться с этой задачей.

Как в мире реагируют на посягательство США на Гренландию?